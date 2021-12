पटना: खुशरूपुर स्टेशन पर झाझा पैसेंजर ट्रेन में अपराधियों (Criminal Fired In Patna) ने 45 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी है. गोलीबारी की इस घटना में उक्त व्यक्ति, महिला यात्री और एक युवती घायल (Three Passengers Injured In Firing) हुई है.

वहीं, जीआरपी पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए खुशरूपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया है. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए बड़े अस्पताल मे रेफर किया गया है. पुलिस ने घायल व्यक्ति की पहचान फतुहा निवासी सुनील कुमार के रूप में की है. बताया जाता है कि सुनील ट्रेन से अपने घर फतुहा लौट रहा था.

चलती ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग...

ये भी पढ़ें: VIDEO: 'आज पूरा क के जाइब आपन मन... भले धन...', एतना गोली मारा कि शामियाना धुआं-धुआं हो गया

झाझा-पटना पैसेंजर ट्रेन (Firing In Train In Patna) में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी (Firing In Running Train) मच गई जब, खुसरुपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों के निशाने पर ट्रेन पर सवार एक यात्री सुनील कुमार था. इस घटना में निशाना बने व्‍यक्ति समेत तीन लोग घायल हो गए. अफरातफरी के दौरान खुसरूपुर में ट्रेन (Firing In Train In Khusrupur) की रफ्तार घटते ही अपराधी ट्रेन से उतरकर भाग निकले. पुलिस ने घटनास्‍थल पर पहुंचकर कुछ खोखे बरामद किए हैं. इस घटना के बाद स्टेशन में काफी देर तक अफरातफरी मची रही. ट्रेन को कुछ देर बाद रवाना कर दिया गया.

"जिनको गोली लगी है उनके बगल में मैं बैठी थी. मुझे पीठ में गोली लगी है. मेरा घर राघोपुर के मोहनपुर में है. बहन के घर से वापस आ रहे थे."- ललिता देवी, घायल महिला

वहीं घायल महिला की पहचान वैशाली जिला निवासी ललिता देवी और सलीमपुर थाना क्षेत्र के हिदायतपुर निवासी दरपनिया देवी के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुनील ट्रेन पर चढ़ कर फतुहा अपने घर जा रहा था. तभी ट्रेन के मंझौली हाल्ट से खुलते ही अपराधियों ने ट्रेन के डब्बे में कई राउंड गोली चलाई.

"सुनील प्रसाद की मैं बड़ी बेटी हूं. पापा बताए कि, अरविंद और कौशल कुमार ने गोली मारी है. कौशल पहले भी हमारे परिवार के सदस्य की हत्या कर चुका है."- नीलम देवी, सुनील कुमार की बेटी

फायरिंग से ट्रेन में अफरा तफरी मच गई. खुसरुपुर पहुंचते ही ट्रेन धीमी हो गई और सभी हमलावर ट्रेन से उतर कर भाग निकले. सुनील के परिजनों ने बताया कि उनके चचेरे भाई अरविंद से पूर्व से ही जमीन विवाद था. इसके पूर्व में भी सुनील के परिवार के सदस्य की हत्या हुई थी. हमलावरों ने हत्या की नियत से ही सुनील पर जानलेवा हमला किया है. फिलहाल जीआरपी प्रभारी ने परिजनों के बयान पर हत्या की साजिश करने का मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP