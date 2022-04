जयपुर. तेज गर्मी के साथ ही प्रदेश में आए दिन आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कभी जंगल में तो कभी गोदामों में, तो कभी घरों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा थाना इलाके में कुकरखेड़ा अनाज मंडी के पास एक प्लास्टिक गोदाम में मंगलवार को आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में आने से दो वाहन भी कबाड़ (2 vehicles burnt due to fire) हो गए. सूचना पर पहुंची मुरलीपुरा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग ज्यादा फैलने से अफरातफरी का महौल बन गया.

आग लगने से लपटें ऊंची ऊंची दिखाई देने लगी.आचारों तरफ धुएं का गुबार छा गया. लिस ने एहतियातन आसपास की दुकानों को खाली करवाया. जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो सके. प्लास्टिक होने की वजह से आग तेजी से भभक रही थी. आग बुझाने के लिए एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दमकल (6 fire brigade got the fire under control) की गाड़ियां मौके पर पहुंची. सभी दमकल की गाड़ियों ने डबल फेरे लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आगजनी में गोदाम का सारा प्लास्टिक और अन्य सामान जलकर राख हो गए. आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस का मानना है कि आग संभवतः शार्ट सर्किट की वजह से लगी है. गनीमत रही कि आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है. पुलिस आग लगने के (Police is investigating the cause of the fire) कारणों की जांच कर रही है.