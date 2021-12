जयपुर. राजधानी के 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र (Fire in 22 Warehouse Industrial Area jaipur) में स्थित एक बैट्री बनाने की फैक्ट्री में दोपहर 12 के करीब भीषण आग (Massive fire broke out in a battery making factory) लग गई. जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां पर बैट्री के अलावा टायर और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी बड़ी तादाद में मौजूद थी. जिसके चलते तेजी के साथ आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और फैक्ट्री से उठती आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जाने लगी.

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां : आग लगने की सूचना पर तुरंत 22 गोदाम फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फैक्ट्री व गोदाम के दरवाजे व खिड़कियों को तोड़कर तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के चलते फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, हालांकि आगजनी में कितने का नुकसान हुआ है अभी इसका आकलन नहीं किया गया है.

आग को बढ़ने से रोका : एएफओ राजेंद्र नागर ने बताया कि आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने सबसे पहले एहतियात के तौर पर आसपास स्थित फैक्ट्रियों को खाली करवाया और आग को बढ़ने से रोका. इसके साथ ही इलाके की विद्युत आपूर्ति को बाधित करवाकर फैक्ट्री में से उठ रही आग की लपटों पर पानी की बौछार की गई.

आग लगने के कारणों का पता नहीं चला : जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी (Fire in Electronic Scooty Warehouse) का गोदाम है और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में बैट्री लगाने का काम किया जाता है. हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए गोदाम के पीछे के रास्ते से गोदाम में रखी कई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को सकुशल बाहर निकाल दिया. फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया शार्ट सर्किट आग लगने का कारण माना जा रहा है.