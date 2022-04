जयपुर. प्रदेश में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. तेज गर्मी के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं. प्रदेश में आए दिन कहीं न कहीं आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है. प्रदेश के जंगलों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है. रविवार को जयपुर के गलता वन क्षेत्र में आग लग (Fire in the hills of Galta forest area) गई. आगजनी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

जंगल में आगजनी की सूचना से वन विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है. जंगल में पहाड़ी पर आग लगने की वजह से आग पर काबू पाना चुनौती बन गया. ऐसे में पहाड़ी पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंचना मुश्किल हो गया है. वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पारंपरिक तरीकों से आग पर काबू पाने का कार्य शुरू किया. मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया. आग लगने से करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में घास पुरुष और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए. आग पर काबू पाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली. वन विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

गलता वन क्षेत्र में लगी आग

रेंजर जनेश्वर चौधरी ने बताया आग लगने की सूचना पर तुरंत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया. करीब 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र में सूखी घास और छोटी झाड़ियों का नुकसान हुआ है. बता दें कि पिछले दिनों अलवर के सरिस्का जंगल में भीषण आग लग गई थी. जिसकी वजह से काफी जंगल की वनस्पति नष्ट हो गई थी. इससे वन्यजीवों को भी काफी नुकसान पहुंचा था और जंगल में पेड़ पौधे और घास फुस जलकर राख हो गए थे. आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी. मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था.