जयपुर. प्रदेश के 77.50 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में विभिन्न किश्तों में अब तक 13,614.63 करोड़ राशि जारी (Farmers must get e kyc done by December) की गई है. योजना में 82.02 लाख कृषकों की ओर से पंजीयन कराया गया है, जिसमें से 77.50 लाख को भारत सरकार की ओर से वर्तमान में सक्रिय लाभार्थियों की वास्तविक पात्रता की जांच के लिए भूमि विवरण सत्यापन व ई केवाईसी कराने (farmer must done e kyc to get installment benefit) के लिए निर्देशित किया गया है.

ई-केवाईसी से शेष रहे किसानों को दिसंबर तक यह कार्य करवाना होगा नहीं तो उन्हें किश्तों का लाभ नहीं मिल पाएगा. यह जानकारी रजिस्ट्रार सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी पीएम किसान मुक्तानंद अग्रवाल ने शुक्रवार को दी. अग्रवाल ने बताया कि 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के 60.35 लाख कृषकों का भूमि विवरण सत्यापन कर जिलों के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. इन किसानों को आगामी 12वीं किश्त का लाभ देय होगा. भूमि सत्यापन के कार्य में राजस्थान का देशभर में 10वां स्थान रहा है. सत्यापन से शेष कृषकों के भूमि का सत्यापन आगामी 7 दिवस में पूर्ण किये जाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है.

उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से आगामी किश्तें कृषकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी. इसके लिए समस्त लाभार्थी कृषकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. राज्य में अब तक 63.14 प्रतिशत कृषकों की ओर से ई-केवाईसी कराई जा चुकी है. ई-केवाईसी कराये जाने से शेष कृषकों को योजना का निर्बाध रूप से लाभ प्राप्त हो सका. दिसम्बर 2022 तक किसानों के लिए ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है.