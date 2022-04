जयपुर. वैशाली नगर थाना इलाके में रविवार देर शाम पूर्व डीजी नवदीप सिंह ने अपने ही ससुराल में घुसकर रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी और मारपीट (In Laws assaulted by EX DG in Jaipur) की. मामला इस कदर बिगड़ गया कि नवदीप सिंह के ससुराल पक्ष के लोगों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी.

सूचना पर पहुंची वैशाली नगर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में पूर्व डीजी नवदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया. नवदीप सिंह को गिरफ्तार करने के बाद वैशाली नगर थाने लाया गया. हालांकि, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के चलते उन्हें हवालात में नहीं डाला गया और एसएचओ के कमरे में रखा गया. वहीं, पुलिस नवदीप सिंह को रविवार रात को ही कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट के घर पेश कर जमानत पर रिहा करेगी. जिसकी तैयारी वैशाली नगर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है और नवदीप सिंह के वकील भी थाने पर पहुंच चुके हैं.

काफी लंबे समय से चला आ रहा जमीनी विवाद: पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवदीप सिंह का अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ एक जमीन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है. जिसे लेकर पूर्व में भी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ ससुराल पक्ष के लोगों में जयपुर जिला ग्रामीण के समोद थाने में में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. एक फार्म हाउस के मालिकाना हक को लेकर नवदीप सिंह और उनके साले के बीच में विवाद जारी है. जिसके चलते दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने हो जाते हैं तब पुलिस को बीच बचाव करना पड़ता है.