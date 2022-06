जयपुर. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) एवं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 (MTS LDC Exam 2022) में डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया है. इसका खुलासा उस समय पर हुआ जब एक चयनित अभ्यर्थी जॉइनिंग लेने पहुंचा तो संस्थान की ओर से परीक्षा के समय का वीडियो खंगाला गया. वीडियो में परीक्षा देने वाला व्यक्ति और जॉइनिंग लेने पहुंचा व्यक्ति भिन्न पाया गया. इसके अलावा एक अन्य और इसी प्रकार का मामला सामने आया है. दोनों ही प्रकरणों को लेकर सुभाष चौक थाने में मुकदमें दर्ज कराए गए हैं.

एडिशनल डीसीपी नार्थ सुमन चौधरी ने बताया कि मुकदमा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश शर्मा और स्टोर ऑफिसर मोहनलाल मीणा ने दर्ज कराया है. दर्ज करवाए गए पहले मामले के तहत एसएस जैन पीजी महाविद्यालय में दो पारियों में आयोजित की गई परीक्षा में एक ही अभ्यर्थी ने पहली पारी में स्वयं का नाम हिमांशु कुमार बता कर एमटीएस परीक्षा में हिस्सा लिया. वहीं दूसरी पारी में इस परीक्षार्थी ने अपना नाम पप्पू बताकर परीक्षा दी (One Candidate with Different Name).

दर्ज करवाए गए दूसरे मामले के तहत रामराज मीणा निवासी सवाई माधोपुर के स्थान पर भी डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी. जब रामराज को जॉइनिंग देने के लिए बुलाया गया तब जाकर मामले का पता चला. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है और डमी कैंडिडेट्स (MTS LDC Exam 2022) की तलाश की जा रही है.