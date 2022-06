जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने मनी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े मामले में कहा है कि काउंटर गल्ले या बॉक्स को सेफ लॉक या स्ट्रांग (The counter is not a safe lock ) कैबिनेट नहीं मान सकते. बीमा पॉलिसी की शर्तों में कैश बॉक्स या गल्ला काउंटर शामिल नहीं है, फिर चाहे उसमें ताला लगाने या नहीं लगाने का प्रावधान हो.

परिवादी की लापरवाही से ही उसके गल्ले से चोरी हुई है. इसके लिए बीमा कंपनी दी ओरिएंटल इंश्योरेंस जिम्मेदार नहीं है. आयोग ने यह आदेश मैसर्स गोविन्द बिल्डनेड प्रा.लि. जयपुर के 2.24 लाख रुपए के मनी इंश्योरेंस क्लेम को खारिज करते हुए दिए. परिवाद में कहा गया था कि फर्म ने बीमा कंपनी से 8 नवंबर 2013 से 7 नवंबर 2014 के लिए अपने व्यावसायिक परिसर की सुरक्षा के लिए तीन लाख रुपए सीमा तक की मनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी. इस दौरान 19 जनवरी 2014 को परिवादी फर्म के यहां से दो लाख रुपए नगद व अन्य कीमती सामान चोरी हो गया. उसने कंपनी में मनी इंश्योरेंस का क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने बीमा शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया.