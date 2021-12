जयपुर. राजधानी के हरमाड़ा थाना (Harmada Thana Jaipur) इलाके में आज एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला है. जहां माइंस विभाग (Department of Mines and Geology Rajasthan) और जयपुर पुलिस (Jaipur Police) के बीच एक सीज किए गए ट्रेलर को खड़ा करने की बात को लेकर खींचातानी (Dispute between Mines Department and Jaipur Police) चल रही है. जहां एक ओर माइंस विभाग की टीम सीज किए गए बजरी से भरे ट्रेलर को हरमाड़ा थाने के बाहर खड़ा करने पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हरमाड़ा थाना पुलिस माइंस विभाग की टीम को ट्रेलर को थाने के सामने से कहीं और ले जाने की हिदायत देने में लगी हुई है.

आला अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध

ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही विभाग के आला अधिकारियों को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन मसला अभी भी जस का तस बना हुआ है. माइंस विभाग के फोरमैन सज्जन सिंह ने बताया कि आज तड़के 5:30 बजे माइंस विभाग की टीम ने विश्वकर्मा 14 नंबर पुलिया के पास से अवैध बजरी का परिवहन कर रहे ट्रेलर को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया.

ट्रेलर की सुपुर्दगी लेने से किया इनकार

कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद जब माइंस विभाग की टीम सीज किए गए ट्रेलर को लेकर हरमाड़ा थाने के बाहर पहुंची और ट्रेलर को खड़ा कर पुलिस को सुपुर्दगी देने लगी तो हरमाड़ा थाने की ड्यूटी ऑफिसर ने माइंस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई व सीज किए गए ट्रेलर की सुपुर्दगी लेने से साफ इनकार कर दिया. जिस पर माइंस विभाग की टीम ने जब हरमाड़ा थाने के अन्य पुलिसकर्मियों से बात की तो उन्होंने भी ट्रेलर थाने के बाहर ना खड़ा करने और उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर खड़ा करने की हिदायत देकर बला टाल दी.

पिछले 5 घंटे से यह तमाशा लगातार जारी है और सीज किए गए ट्रेलर को खड़ा करने की खींचतान में माइंस विभाग व पुलिस की टीम आमने सामने खड़ी है. इस पूरे प्रकरण को लेकर न तो हरमाड़ा थाने का कोई पुलिसकर्मी और न ही पुलिस का कोई आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार है.