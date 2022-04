जयपुर. एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर ने (ACB In Jaipur)एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जयपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता को (Discom JEn Caught Red Handed by ACB) रंगे हाथों पकड़ा है. उसके साथ शामिल एक दलाल और एक कर्मचारी को भी 43,500 रुपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है. एसीबी डीजी बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में आकर शिकायत दी कि उसके कृषि कनेक्शन (ACB arrests JEn For Krishi Connection) के लिए डीपी जारी करने और लाइन खिंचवाने की एवज में पनियाला इकाई के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र बाकोलिया, ठेकेदार रघुवीर सिंह मीणा और कर्मचारी अजय कुमार सैनी 43,500 रुपए की रिश्वत राशि मांग रहे हैं. कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र ने रिश्वत की राशि दलाल रघुवीर सिंह और उसके कर्मचारी अजय कुमार के मार्फत मांगी थी.

पढ़ें-ACB Action in Alwar: आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला समेत एक दलाल गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप

परिवादी से 1,25000 रुपए सरकारी खर्च के नाम पर और 20 हजार रुपए रिश्वत के नाम पर मांगे गए. जिसका एसीबी ने सत्यापन किया और सत्यापन के बाद आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीनों रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों ने परिवादी से 1,25000 रुपए प्राप्त किए. जिसमें से केवल 1,01500 रुपए ही सरकारी खाते में जमा कराएं और शेष 42,500 रुपए की रिश्वत अपने पास रखी. फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके आवास, कार्यालय व अन्य ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू किया गया है.