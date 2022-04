जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार देवस्थान विभाग के मंदिरों में धार्मिक आयोजन करवा रही है. पहले रामनवमी पर रामायण पाठ और अब 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुंदरकांड (sunder kand on Hannuman Jayanti on 16 April) के पाठ का आयोजन होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है. बीजेपी ने इन आयोजनों को लेकर कांग्रेस पर चुनावी माहौल में हिन्दू धर्म का कार्ड खेलने का आरोप लगाया है. इन आरोपों को लेकर देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने भाजपा पर हमला (Shakuntala Rawat targeted BJP) बोला है. मंत्री शकुंतला रावत ने Etv भारत से खास बातचीत (Devasthan Department Minister Shakuntala Rawat) on Etv Bharat में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है. अगर गहलोत सरकार मंदिरों में रामायण पाठ या सुंदरकांड करवाती है तो बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है.

हनुमान जयंती पर सुन्दरकाण्ड

देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि नवरात्रि में अखंड पाठ करना और हनुमान जयंती पर सुन्दरकाण्ड का कार्य करना यह परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है. उसी तरह प्रदेश की गहलोत सरकार भी नवरात्र में अखंड पाठ का आयोजन किया था. अब 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर देवस्थान विभाग के अधिकतर मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे. यह सुन्दरकाण्ड का पाठ सुबह 8:00 बजे से 12:00 बजे तक होगा.

शकुंतला रावत से खास बातचीत

...तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा

शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर मंदिरों में जा रहे हैं, सरकार धार्मिक आयोजन करा रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है. राजस्थान के सीएम तो हमेशा से ही मंदिरों में दर्शन करने जाते रहे हैं. मुख्यमंत्री निवास में भी मंदिर बना हुआ है और वहां भी वह हर दिन पूजा करते हैं. यह कोई नई बात नहीं है कि मुख्यमंत्री इस मंदिर में जा रहे हैं या सरकार का जो देवस्थान विभाग है वो मंदिरों में पूजा-पाठ करा रहा है.

रावत ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री की जो सोच है सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की है. उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं जो हर व्यक्ति के लिए हैं. इसमें किसी जाति धर्म को नहीं बांटा गया है. मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और उसी पर हम काम कर रहे हैं. शकुंतला रावत ने कहा कि अगर बीजेपी वालों ने पढ़ाई की होगी तो जानेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा होता है और वही काम प्रदेश सरकार कर रही है. क्या हिन्दू धर्म का कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी के पास है ? क्या कांग्रेस हिन्दू धर्म में पूजा पाठ नहीं कर सकती?

रावत ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से ही सभी धर्म के साथ काम करती आई है. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ईश्वर के दर पर अपना सर न झुकाए और वही काम हम कर रहे हैं. रावत ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम पर राजनीति करना आता है. किस तरह से दोनों को आपस में लड़ाया जाये यह काम बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है. अब बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम के गीत बना कर गाए जा रहे हैं. और गीत ही गाने हैं तो ईश्वर के गाओ. धर्म के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है.

ईश्वर एक है, धर्म के नाम पर बांटना बंद हो

शकुंतला रावत ने कहा कि चुनाव नजदीक आने पर ही पूजा-पाठ होने लगा है ऐसा नहीं है. ईश्वर एक है जिसके अलग-अलग रूप हैं और हम सब उसकी अपने तरीके से पूजा करते हैं. कोई भगवान राम को मानता है तो कोई अल्लाह को, कोई वाहे गुरु को तो कोई यीशू को. कांग्रेस हमेशा से सबको साथ लेकर चलती आई है. वह तो बीजेपी है जो लोगों को धर्म के नाम बांट रही है. कांग्रेस ने हमेशा से ही सभी को इंसान के रूप में देखा है. बीजेपी को हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए.

कांग्रेस शुरू से ही पूजा-पाठ करती आ रही है. सिर्फ बीजेपी को ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म उन्हीं का है. कोई दूसरा इस तरह से पूजा-पाठ कर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि हम शुरू से ही पूजा-पाठ करते रहे हैं और धर्म को मानते हैं. अब बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन अब देश की जनता सब देख रही है. जनता धर्म के नाम पर बंटने वाली नहीं है.

'सॉफ्ट हिंदुत्व' का कार्ड

राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं. बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ''सॉफ्ट हिंदुत्व'' का कार्ड इस बार खेल सकती है. अशोक गहलोत सरकार ने भागवत कथा का आयोजन कराया है. राजस्थान सरकार की इस कवायद पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है. उसने कहा है कि प्रो मुस्लिम छवि को ठीक करने की कोशिश कर रही है पार्टी.