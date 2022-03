जयपुर. राजधानी के ज्योति नगर थाना इलाके में पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दो छात्रों पर (deadly attack on two students in jaipur) जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वे बुरी (two students injured in attack in jaipur) तरह घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दोनों छात्रों के पर्चा बयान के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. ज्योति नगर थाना अधिकारी सरोज धायल ने बताया कि लालकोठी स्थित एक पीजी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राहुल चौधरी और निखिल गुप्ता पर देर रात सब्जी मंडी में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए और हमलावर वहां से फरार हो गए. 108 एंबुलेंस की सहायता के दोनों घायल छात्रों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर दोनों का इलाज जारी है. घायल छात्रों ने पर्चा बयान में बताया कि वह सब्जी लेने एक ढ़ाबे पर गए थे तभी कुछ युवकों ने उन्हें रोका और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे. इस पर जब दोनों छात्रों ने बदमाशों का विरोध किया तो उन्होंने चाकू निकाला और उनपर ताबड़तोड़ वार किया. बदमाश उन्हें खून से लथपथ अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है. साथ ही बदमाशों की खोज भी की जा रही है.

