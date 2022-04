जयपुर. राजगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र पर लगे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के मामले (MLA Johri Lal Meena son is accused of gang rape) में आज पीड़ित परिवार ने जयपुर पहुंचकर प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ से न्याय की गुहार (Victim family pleaded with Rajendra Rathore) लगाई. पीड़ित परिवार ने राठौड़ से कहा कि मामला दर्ज कराने के तीन माह गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. राठौड़ ने इस मामले में डीजीपी से बात कर चेतावनी दी कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी.

दौसा गैंगरेप मामले (Dausa Gang Rape case) में पीड़ित परिवार ने राठौड़ से मुलाकात के दौरान यह भी बताया कि पुलिस ने पीड़ित किशोरी से 164 के बयान भी ले लिए लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारी विधायक पुत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं. हालत यह है कि मामला एसपी की दखल के बाद ही दर्ज किया गया. पीड़ित के पिता ने यह भी कहा कि मामला दर्ज होने के बाद से ही परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं. वहीं सुरक्षा के नाम पर जो 2 कॉन्स्टेबल पीड़ित परिवार के यहां तैनात किए गए थे, अब उन्हें भी हटा लिया गया है.

वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषी विधायक पुत्र पर कार्रवाई करानी चाहिए. राठौर ने कहा कि आज आलम यह है कि सभी विधायक खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं. ऐसे में पुलिस भी दबाव में ही काम कर रही है. राठौड़ ने डीजीपी एमएल लाठर से फोन पर बात कर पीड़ित परिवार को सोमवार को उनके पास भेजने की बात कही. यह भी कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा इस मामले को उठाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी.

राज्य बीमा एवं प्रावधार्थी निधि विभाग के कर्मचारी मिले यह रखी मांग-

राजेंद्र राठौड़ से शुक्रवार सुबह राज्य बीमा एवं प्रावधार्थी निधि विभाग से जुड़े कर्मचारी भी मिले और अपनी समस्याएं रखीं. कर्मचारी राज्य सरकार की ओर से विभाग के भवन को हटाकर नया भवन बनाने से नाखुश थे. इनका आरोप था कि जो भवन बनाया गया है. वह बेहतर अवस्था में है और उसमें बकायदा कर्मचारियों के अंशदान का पैसा लगा है. बावजूद इसके 80 करोड़ खर्च कर सरकार नया भवन बनाने पर आमादा है जिसके खिलाफ कर्मचारी आंदोलनरत हैं.