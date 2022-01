जयपुर. एसओजी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोरियर कंपनी का प्रतिनिधि बन ऐड्रेस अपडेट करने का झांसा देकर एक चिकित्सक से एक लाख रुपए ठगने वाले शातिर ठग को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. एसओजी ने जामताड़ा से शातिर ठग कलीम अंसारी को गिरफ्तार किया है.

आरोपी पिछले 7 महीने से फरार चल रहा था. वह ठगी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है. आरोपी लोगों को गूगल पर विभिन्न कोरियर कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर के फर्जी मोबाइल नंबर डालकर अपने जाल में फंसाने का काम करता था. जब लोग सेंटर के लिए दिए गए नंबर पर फोन करते तो ठग उनको ऐड्रेस अपडेट (Cyber fraud in the name of address update) करने का झांसा देता.

उसके बाद पीड़ित को एक लिंक भेजा जाता और जैसे ही उस लिंक पर पीड़ित क्लिक करता, उसके बैंक खाते का एक्सेस ठग के पास चला जाता और फिर वह पीड़ित के खाते में से लाखों रुपए ट्रांसफर कर लेता. एसओजी के हत्थे चढ़े शातिर ठग कलीम अंसारी ने पिछले 10 माह में 250 से भी अधिक सिम कार्ड का प्रयोग, लोगों को ठगने के लिए किया.

सभी सिम कार्ड फर्जी नाम, पते पर पश्चिम बंगाल में जारी किए गए हैं और फिर ठगी के लिए जामताड़ा भेजे गए हैं. इसके साथ ही ठग लोगों से ठगी गई राशि को जिन बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं वह तमाम बैंक खाते भी मध्य प्रदेश और बिहार के फर्जी नाम पता के आधार पर खुला होना पाए गए हैं.

फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ में जुटी है. इसमें अनेक वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. एसओजी पूर्व में भी आरोपी के घर पर दबिश दे चुकी है, जहां से 14 लाख रुपए से अधिक की राशि और दर्जनों मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक आदि बरामद किए जा चुके हैं. इसके साथ ही एसओजी आरोपी के चार साथियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है.