जयपुर. राजधानी के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले (Gold Smuggling At Jaipur Airport) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. कस्टम विभाग टीम ने सोमवार को एयरपोर्ट पर यात्री से 512.70 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया है. सोने की कीमत बाजार में करीब 25.37 लाख रुपए बताई जा रही है. यात्री सोने को पेस्ट के रूप (Gold Smuggling in the form of Paste) में रेक्टम में छुपाकर लाया था.

जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना बरामद : कस्टम आयुक्त राहुल नांगरे के निर्देशन में सहायक आयुक्त बीबी अटल के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. यात्री दुबई से तस्करी का सोना जयपुर एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचा था. चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग की टीम को शक हुआ तो गहनता से जांच पड़ताल की गई. इस दौरान यात्री के रेक्टम में पेस्ट के रूप में छुपाया गया सोना बरामद हुआ.

पेस्ट के रूप में छुपाकर लाया था तस्कर : कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संदेह के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक यात्री को रोका, जो रविरार रात दुबई से स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-713 से आया था. यात्री की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान दो पारदर्शी पॉलीथीन कैप्सूल में पैक पीले रंग का दानेदार पेस्ट शरीर के अंदर यानि रेक्टम के अंदर छिपा हुआ पाया गया. चेक किया गया तो 512.700 ग्राम सोना बरामद हुआ. सोने की कीमत 25 लाख 37 हजार 865 रुपये आंकी गई है. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत सोना जब्त कर लिया गया.

आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच पड़ताल की जा रही है. यात्री से पूछताछ करके जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि कब से सोना तस्करी का काम कर रहा था. तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल है, सोना कहां से कहां पर पहुंचाया जाना था. बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार सोना तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं.