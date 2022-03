जयपुर. मुख्य सचिव (CS) उषा शर्मा ने सभी जिला कलक्टर्स को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए. सीएस ने कहा कि फ्लैगशिप और राज्य सरकार की ओर चलाई जा रही सभी जनकल्याणकारी योजनाओंं का लाभ आमजन को ज्यादा से ज्यादा मिले, यह भी सुनिश्चित करना होगा. इसके साथ उन्होंने कहा कि सभी जिलों में फ्लैगशिप योजनाओं से ज्यादा लोगों को जोड़ने की पहल करें और इसके लिए सभी विभाग टीम भावना से कार्य (CS urges to add more people in flagship schemes) करें.

26 फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन निर्देश: मुख्य सचिव ने शनिवार को शासन सचिवालय में राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में राज्य सरकार की ओर से घोषित 26 फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन, इनके लक्ष्य तय करने के निर्देश के साथ ही योजना विभाग की ओर से फ्लैगशिप योजनाओं का प्रदेश में प्रदर्शन की रेंकिंग की भी समीक्षा हुई. शर्मा ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर्स की सराहना करते हुए कहा कि लगभग सभी जिलों में अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है.

पढ़ें: गहलोत सरकार के 3 साल : मुख्यमंत्री ने कहा - जन घोषणा पत्र के 70 प्रतिशत वादे धरातल पर हुए साकार..व्यापक होगा सुशासन का दायरा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हैं और उनकी की मंशा है कि येाजनाओं का लाभ आम लोगों तक त्वरित गति से पहुंचाया जाए. मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्ष को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी तथा सक्रिय रूप में निष्पादन किया जाए. बेरोजगार युवाओं को सशक्त, जागरूक, कुशल बनाने के उद्धेश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू की गई है. कलक्टर्स को निर्देशित किया कि युवाओं को इस योजना से संबल प्रदान करें.

पढ़ें: हर 15 दिन में अब जिलों में ही होगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान में सौ प्रतिशत लक्ष्य: मुख्य सचिव ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान में सभी जिलों में सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर सराहना करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिल रही है. उन्होंने इसे सतत और बड़े स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कलक्टर्स को अच्छी रेंकिंग बनाए रखने के लिए विभिन्न कारको पर केन्द्रीत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को बेहद महत्वपूर्ण और परोपकारी बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर सफल बनाने को कहा. मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में सभी जिला कलक्टर्स को डाटा एंट्री पूरी कराने, प्रचार-प्रसार बढ़ाने और अपनी क्षमता के हिसाब से जांच बढ़ाने के निर्देश दिए.

पढ़ें: Bikaner new collector : नए जिला कलेक्टर बोले-सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि एक रुपए किलो गेहूं फ्लैगशिप योजना के तहत सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस लाभ से वंचित ना रहे. उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस के निवारण के लिए प्रदेश में ठोस कार्य किये जा रहे हैं. उन्होंने सभी जिला कलक्टर्स को संबंधित विभागों की गाइडलाइन को त्वरित लागू करते हुए जिलों में चिन्हित स्थानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा.