जयपुर. राजस्थान में कोरोना केस में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है. वहीं सबसे ज्यादा केस जयपुर से दर्ज किए जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को जागरुक करने के लिए निगम प्रशासन ने मोर्चा संभाला है. इसी के तहत मंगलवार को परकोटा क्षेत्र में यमराज, कोरोना और डॉक्टर कैरेक्टर घूमते हुए नजर आए. चीन, इटली, जापान, वुहान सब जगह मेरा कहर है, मैं हूं कोरोना, मुझसे थोड़ा सा तो डरो ना और मास्क लगाओ वरना यमराज ले जाएगा' जैसे संदेश दिए.

निगम क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी एक्टिविटी (The Information, Education & Communication strategy) शुरू की है. वहीं ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में संक्रमण के केस ज्यादा आने की वजह से अब शिकायतों के आधार पर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू किया गया है (Sanitization in Jaipur). प्रदेश कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन इस बार प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता. यही वजह है कि पहले मुख्य सचिव फिर जिला प्रशासन स्तर पर बैठकें हुई.

अब निगम प्रशासन ने भी कोरोना से लड़ने के लिए दोबारा मोर्चा संभाल लिया (Corona awareness Program in Jaipur) है. इसे लेकर परकोटा क्षेत्र खास करके टूरिस्ट प्लेस पर आईईसी एक्टिविटी (IEC acitvity in Jaipur) करते हुए यमराज, कोरोना और डॉक्टर कैरेक्टर आमजन को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश देते हुए नजर आए. इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया, उन्हें मास्क भी इन्हीं कैरेक्टर्स की ओर से वितरित किया गया. इसके अलावा वॉच राइडर और विजिलेंस की टीम क्षेत्र में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूल रही है (fine on No Mask in Jaipur).

उधर, ग्रेटर नगर निगम में मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए थे (Corona in Greater Municipal Corporation). जिसके बाद प्लानिंग शाखा को 72 घंटे के लिए बंद किया गया है. इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते देख अब शिकायतें मिलने पर मौके पर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू किया गया है. वहीं प्रत्येक जोन में रोको-टोको अभियान भी शुरू किया गया है. साथ ही समझाइश, जागरूकता और प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है.

कोटा में मास्क नहीं पहनने पर ये सजा

कोटा शहर में पुलिस और स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने मास्क जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया (Corona awareness Campaign in Kota) है. राजीव गांधी नगर स्थित पुलिस सहायता केंद्र में पर कुछ फोटो बूथ तैयार करके लगवाए गए हैं. स्टैंडीज के रूप में इन फोटो बूथ पर संदेश लिखा गया है कि ‘मैंने मास्क नहीं लगाया है, मैंने गलती कि है, मुझे माफ करें.' सड़क पर गुजरते, दुकानों पर खरीदारी करते, मेस में आए स्टूडेंट्स और आमजन जो मास्क नहीं पहने हुए नजर आते हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस सहायता केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी टोकते है. इसके बाद भी यदि कोई स्टूडेंट मास्क नहीं पहनता है, तो उसे फोटो बूथ पर बुलाकर उसका फोटो लिया जाता है.

इसके साथ ही बच्चों से समझाइश की जाती है कि अनावश्यक सड़कों पर नहीं घूमे और जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें. ऐसा नहीं करने पर आपका फोटो वायरल कर दिया जाएगा. यही नहीं जो मास्क नहीं पहनता उसके दोस्तों और साथ घूमने वाले स्टूडेंट्स से भी कहा जाता है कि एक दूसरे का ध्यान रखें और सभी को मास्क पहनने के लिए कहें.