जयपुर. उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या से पहले जिस नारे का प्रयोग किया गया और राजस्थान की शांति और कानून-व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया. वहीं, नारा रविवार को जोधपुर के पीपाड़ शहर में भी लगाया गया. एक जुलूस में भीड़ में इस नारे को लगाते कुछ लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिस पर अब बीजेपी ने भी सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया. साथ ही नसीहत दी कि सीएम राजनीति और सियासत करते रहें, लेकिन प्रदेश के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर भी ध्यान दें.

बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि (Ram Lal Sharma Targets Gehlot Government) अशोक गहलोत के राज में प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है. प्रदेश में एक नहीं अनेक घटना इस बात को साबित करती है कि अपराधी बेखौफ होकर कितने ही अपराध करें, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी. रविवार को मुख्यमंत्री के गृह जिले (जोधपुर) पीपाड़ में भी 'सिर तन से जुदा करने' वाले नारे लगे. बावजूद इसके कठोरता की कार्रवाई नहीं की जा रही. यानी कि अपराध करने के बाद जो सजा मिलती है, उसका डर उनमें नहीं है.

पढ़ें : पीपाड़ में बारावफात का जुलूस, लगे सर तन से जुदा के नारे...एक हिरासत में

आज राजस्थान की कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. जयपुर में भी एक वृद्ध महिला के पैर काटकर जेवरात लूटकर ले जाने पर भी प्रशासन शांत और चुप बैठा हुआ है. ऐसी अनेक अपरहण से लेकर फिरौती मांगने तक की घटनाएं लगातार हो रही हैं. बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था को (BJP on Law and Order in Rajasthan) ठीक करना राजस्थान सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है. इसलिए मुख्यमंत्री से अपील है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, इस नाते राजनीति-सियासत करते रहे, लेकिन इसके साथ-साथ आम जनता सुरक्षा के साथ अपना जीवन यापन कर सके, उसकी भी माकूल व्यवस्था करने का फर्ज भी निभाएं.