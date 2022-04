जयपुर. हेरिटेज नगर निगम से जुड़े ठेकेदार डेढ़ साल से बकाया चल रहे भुगतान और बिल पास किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. इससे शहर के विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है. ठेकेदारों का आरोप है कि कमिश्नर भुगतान देने और बिल पास करने में रुचि नहीं दिखा रहे. महापौर से महज आश्वासन मिल रहा है. हालांकि महापौर ने ठेकेदारों की हड़ताल और निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा (Heritage Nigam Mayor writes to govt for financial crisis) है.

शहर में सड़क, सीवरेज, पार्क और टॉयलेट के काम सोमवार से ठप पड़ गए. हेरिटेज निगम से जुड़े ठेकेदार करीब 50 करोड़ बकाया भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं. यही नहीं 50 करोड़ के तो बिल ही लंबित हैं. ठेकेदारों ने बताया कि उनकी यूनियन भले ही नई है, लेकिन आंदोलन पुराना है. ठेकेदारों का करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है. बिल पास नहीं किए जा रहे हैं. निगम कमिश्नर ना तो ठेकेदारों से मुलाकात करना चाहते हैं और ना ही काम करना चाहते हैं और महापौर से भी महज आश्वासन ही मिला है.

ठेकेदारों ने बताया कि अब तक भुगतान नहीं हुआ है. ऐसे में अब संघर्ष समिति बनाई गई है और आंदोलन को तेज किया जा रहा है और जिन जोन में जो इक्का-दुक्का काम भी चल रहे हैं, उन्हें भी पूरी तरह बंद किया जाएगा. उन्होंने सरकार से अपील कि है कि मामले में दखल देकर समस्या का समाधान करें अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा. चूंकि निगम की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है फिर भी इस संबंध में महापौर ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है.

महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि ठेकेदारों की लगातार हड़ताल चल रही है. ऐसे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं. निगम में फाइनेंसियल प्रॉब्लम चल रही है. निगम के पास बजट बहुत कम है. हालांकि इसे मजबूत करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार को लिखा भी गया है. अब बस सरकार से मिलने वाले सहयोग का इंतजार है. बहरहाल, ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से फिलहाल सीवर, सड़क और नालों का निर्माण का कार्य रुक गया है. हालांकि निगम प्रशासन को हुडको से मिलने वाले ऋण और राज्य सरकार से मदद की उम्मीद है.