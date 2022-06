जयपुर. राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है. रविवार को जारी की गई सूची में राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल और टीएस सिंह देव को चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी (Van Bansal and TS Singh Deo became the supervisors of Rajasthan) दी गई है. संभवत दोनों पर्यवेक्षक जल्द ही उदयपुर में चल रहे कांग्रेस व समर्थित विधायकों के बाड़ेबंदी में शामिल होंगे.

हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पर्यवेक्षक की नियुक्ति: रविवार को एआईसीसी (All India Congress Committee) के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र राजस्थान और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की. इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन को महाराष्ट्र और भूपेश बघेल व राजीव शुक्ला को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं राजस्थान में पवन कुमार बंसल और टीएस सिंह देव राज्यसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी निभाएंगे. बताया जा रहा है कि दोनों ही पर्यवेक्षक अगले एक-दो दिन में उदयपुर पहुंच कर कांग्रेस विधायक और समर्थित विधायकों को कैम्प में संबोधित कर सकते हैं.

गौरतलब है कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा. इस बार राजस्थान की 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिनमें भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी व उद्योगपति डॉ. सुभाष चंद्रा के खड़े होने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है. 2 सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट के लिए दोनों ही दलों को निर्दलीयों और छोटे दलों के विधायक को का समर्थन लेना होगा. राजस्थान के लिए कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं तो भाजपा से घनश्याम तिवाड़ी को टिकट दिया गया है. इसके साथ ही भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. सुभाष चंद्रा भी चुनाव मैदान में हैं.