जयपुर. एक और राजस्थान में कोरोना और ओमीक्रोन के संक्रमण (Corona and Omicron infection in Rajasthan) के चलते सरकार पाबंदियां कड़ी करती जा रही है. लेकिन इन पाबंदियों के बीच ही प्रदेश कांग्रेस के संगठन के काम बदस्तूर जारी है. यही कारण है कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 6 और 7 जनवरी को राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय पर नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बैठक (Congress Meeting In Jaipur) करेंगे.

6 और 7 जनवरी को होगी बैठक

6 जनवरी को बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शामिल होंगे, तो 7 जनवरी को जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के नगर निकायों में कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाग लेंगे.

आने वाले प्रतिनिधियों को दोनों वेक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी

कांग्रेस पार्टी की ओर से 6 और 7 जनवरी को निकायों के जीते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बैठक (Congress Meeting In Jaipur) ली जाएगी, लेकिन कोरोना के चलते यह तय किया गया है कि बैठक (Congress meeting in rajasthan) में 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. यही कारण है कि पहले 1 दिन में होने वाली यह बैठक 2 दिनों में संपन्न होगी. बैठक में भाग लेने वाले हर नेता को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना आवश्यक होगा. अगर किसी को कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगी हो तो उसे 72 घंटे के भीतर आरटी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना आवश्यक होगा.