जयपुर. राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Jaipur) कम होने का नाम नहीं ले रहा है. जिले के नए कलेक्टर राजन विशाल कार्यभार संभालने के बाद से ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं. लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क में है. शुक्रवार को कलेक्टर ने जयपुर में वैक्सीनेशन सेंटर और माइक्रो कन्टेंटमेंट जोन (Vaccination Center and Micro Containment Zone in Jaipur) का निरीक्षण किया.

डोर टू डोर सर्वे करने के दिए निर्देश

कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है. जयपुर में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे है, माइक्रो कन्टेंटमेंट जोन भी बनाये जा रहे हैं. जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने शुक्रवार को जयपुर में वैक्सीनेशन सेंटर और माइक्रो कन्टेंटमेंट जोन (Vaccination Center and Micro Containment Zone in Jaipur) का निरीक्षण किया. जिला कलेक्टर ने बनीपार्क स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर बने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर निरीक्षण कर स्थिति की जानकारी ली. कलेक्टर ने मौके पर चिकित्सा अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे कर सभी को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और उनकी निगरानी की जानकारी ली. इस दौरान उन्होने माइक्रो कन्टेंटमेंट जोन में मरीजों की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली.

मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश

जिला कलेक्टर ने कोरोना का इलाज (Collector visited Vaccination Center In Jaipur) ले रहे शहर के नागरिकों, उनके परिजनों से स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके हाल-चाल जाने. जिला कलेक्टर ने छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़ किशनपोल बाजार, जोहरी बाजार का दौरा किया. रामगंज चौपड़ पर चल वाहन वैक्सीनेशन को देखा और चिकित्सा कर्मियों और वैक्सीन लगवा रहे लोगों से बात की. राजन विशाल ने पुलिस अधिकारियों से मास्क नहीं लगाने वालों के चालान की जानकारी ली और इस पर सख्ती करने के निर्देश दिए.