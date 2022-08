जयपुर: कांग्रेस ने आज शुक्रवार को देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया (Congress protest In Delhi ) है. इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्‍ली में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास को भी घेरेंगे. कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं.

ईडी की कार्रवाई से आंदोलित कांग्रेस: पिछले कई दिनों से ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्‍ड मामले में पूछताछ कर (Sonia Gandhi on National Herald Case) रही है. कांग्रेस लगातार संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर (Congress protest on inflation and unemployment) रही है. इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने अब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का रुख अपनाया है.

पढ़ें. महंगाई, बेरोजगारी पर देशव्यापी प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- देश में आज लोकतंत्र नहीं.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस को इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास को घेरने का ऐलान किया है. इसके तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, सहित कांग्रेस के समर्थक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास को (CM Gehlot will take part in congress protest in Delhi ) घेरेंगे.