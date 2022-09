जयपुर. राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है. जहां एक और 28 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नामांकन दाखिल करेंगे. वहीं दूसरी ओर गहलोत के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा ?इसे लेकर कयास जारी है. इसी बीच रविवार शाम को (CM Gehlot will take legislature party meeting) 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली गई है.

इस बैठक में कांग्रेस नेता मलिकार्जुन खडग़े और प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Kharge and Maken will be in meeting) मौजूद रहेंगे. हालांकि अभी मुख्यमंत्री कौन हो, इसे लेकर विधायकों से यह दोनों नेता चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे या फिर 28 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए दोनों नेता विधायकों की तैयारी की बैठक लेंगे.

पढ़ें. कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत 28 सितंबर को दाखिल करेंगे नामांकन, ये नेता रहेंगे मौजूद

हालांकि अभी यह तय नहीं है लेकिन यह बात साफ है कि कल होने वाली विधायक दल की बैठक काफी अहम रहेगी. हो सकता है कि इसमें विधायकों की नब्ज टटोलने की कोशिश, दोनों नेता करें कि वह किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं.