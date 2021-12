जयपुर. शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, सौंदर्यीकरण, पर्यटन और चिकित्सा सुविधा को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की करोड़ों की योजनाओं का शनिवार को लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. इनमें कुछ योजना मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में भी शामिल थी. वहीं कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विजिन से प्रेरित है. शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट जिनमें सोडाला और झोटवाड़ा एलिवेटेड शामिल हैं, इनका अभी कुछ इंतजार और करना होगा.

शहर की राह आसान हो, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सरकार ने राजधानी 7 जंक्शन को चिंह्नित कर यहां ट्रैफिक लाइट फ्री एरिया डेवलप करने की प्लानिंग की. इसके अलावा ट्रक टर्मिनल योजना, सेंट्रल स्पाइन, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर और एलिवेटेड रोड जैसे प्रोजेक्ट को लेकर कमर कसी थी लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी धरातल पर उतर नहीं पाए हैं. इस बीच राज्य सरकार ने सीतापुरा, जाहोता आरओबी, बंबाला पुलिया का लोकार्पण कर आम जनता के लिए शुरू कर दिए. इसके साथ ही वर्तमान में बस्सी आरओबी और किशन बाग वानिकी परियोजना और 24 ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण किया (Gehlot will inaugurate oxygen plant). जिनका सीएम अशोक गहलोत शनिवार को लोकार्पण करेंगे. जबकि B2 बायपास जंक्शन, जवाहर सर्किल और लक्ष्मी मंदिर तिराहा का सौंदर्यीकरण करते हुए ट्रैफिक लाइट फ्री प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी सीएम करेंगे (Inauguration of plans for Jaipur beautification).

जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स को डेढ़ साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा. जबकि जिस सिविल लाइन आरओबी का काम शुरू हो चुका है, उसमें कुछ तकनीकी मसला था, जिसे दूर कर लिया गया है. इसकी गति को अब बढ़ी है. उन्होंने बताया कि यूडीएच मंत्री के निर्देश पर 7 प्रोजेक्ट का काम हाथ में लिया गया था. इनमें अधिकतर प्रोजेक्ट टोंक रोड और जेएलएन रोड पर है, जो कि शहर की लाइफ लाइन भी है. इन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता. इसलिए कंसलटेंट फर्म की ओर से डिटेल ट्रैफिक स्टडी, यूटिलिटी सर्वे किया गया. जिसे थर्ड पार्टी से जांच करवाई गई. फिलहाल तीन प्रोजेक्ट के काम शुरू किए जा रहे हैं. इसके बाद ओटीएस, फिर रामबाग सर्किल और अन्य चौराहों की बारी आएगी.

इसके अलावा शहर के दो प्रमुख एलिवेटेड रोड का शहर वासियों को लंबे समय से इंतजार है. जिनका काम युद्धस्तर पर किया जा रहा था. सोडाला एलिवेटेड (Sodala Elevated construction) का काम 92 फीसदी पूरा ही चुका है. जबकि झोटवाड़ा एलिवेटेड जिसका 60 फीसदी काम पूरा किया जा चुका है. इसे 31 दिसंबर 2022 तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है.

हालांकि शहर के लोहा मंडी, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर और वेस्टवे हाइट की जहां तक बात है. यहां लगभग 50 करोड़ के काम इसी सप्ताह शुरू करने का दावा किया जा रहा है. ये प्रोजेक्ट काफी पुराने हैं. ऐसे में इन पर आम जनता की भी निगाहे हैं और जेडीए की भी. क्योंकि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जेडीए पर लक्ष्मी भी बरसेगी.