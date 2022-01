जयपुर. प्रधानमंत्री के साथ सीएम अशोक गहलोत आज वर्चुअल मोड पर जुड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि कोरोना समीक्षा पर आयोजित बैठक (CM Gehlot In PM Review Meet Over Corona) में वो राजस्थान के लिए बूस्टर डोज की डिमांड (Gehlot May Demand Booster Demand In PM Corona Review Meet) कर सकते हैं.

देश में कोरोना की तीसरी लहर बेलगाम होने लगी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख के करीब नए मामले सामने आ गए हैं. इस दौरान 280 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है. लगातार बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़ों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 4:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे. यहीं पर सीएम वैक्सीनेशन को लेकर अपने बिंदु रख सकते हैं.

देश मे एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गए हैं. राजस्थान में 25 हजार से ऊपर एक्टिव (Corona Cases In Rajasthan) केस हैं. लगातार बिगड़ते हालात को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4:30 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे. इस समीक्षा बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी.

सीएम गहलोत देंगे राजस्थान की जानकारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी शामिल होने की संभावना है. सीएम गहलोत वीसी से जुड़ते हैं तो राजस्थान में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी देंगे. राजस्थान में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 दिन में 7000 के पार पहुंच चुका है. एक्टिव मामलों की बात करें तो 25,000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच गया है.

कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार ने गाइडलाइन (Corona Guideline In Rajasthan) जारी करते हुए सख्तियां लागू कर दी हैं. वीसी के जरिए सीएम गहलोत प्रदेश में बरती जा रही सावधानियों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देंगे.

सीएम गहलोत वैक्सीनेशन पर करेंगे बात!

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री की वीसी में सभी व्यक्तियों के बूस्टर डोज लगाने की मांग उठा सकते हैं. इसके साथ ही सीएम गहलोत 2 साल से ऊपर के सभी बच्चों के भी वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव इस विषय में रख सकते हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते रहें हैं कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो सभी व्यक्तियों के बूस्टर डोज और 2 साल से ऊपर तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति केंद्र सरकार को देनी चाहिए.