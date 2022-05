जयपुर. जोधपुर में उपद्रव की घटना की घटना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन्मदिन के सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है. घटना की गंभीरता के बीच सीएम गहलोत सचिवालय पहुंच गृह विभाग की आपात बैठक ले रहे (CM emergency meeting on Jodhpur incident on EID) हैं.

गहलोत की अपील: जोधपुर में दो समुदाय के बीच में कुछ शरारती तत्व और मिसक्रिएंट लोग तनाव पैदा कर रहे हैं. गहलोत लगातार पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं. इसके साथ सीएम गहलोत ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है. सीएम गहलोत जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आने वाले शुभचिंतकों से भी अपील की है कि वह जोधपुर में हुए घटनाक्रम पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं और अति व्यस्त हैं. उन्होंने अपील (CM Gehlot appeals to public on Jodhpur incident on EID) की है कि जन्मदिन की शुभकामना के संदेश भेज दें, कृपया मुख्यमंत्री निवास पर शुभकामना देने के लिए न पहुंचें. अभी मुलाकात के सारे प्रोग्राम निरस्त कर दिए हैं.

जोधपुर झंडा विवाद पर सीएम गहलोत ने बुलाई आपात बैठक

लॉ एंड ऑर्डर उच्च स्तरीय मीटिंग: मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात के सारे कार्यक्रमों को बीच में छोड़कर ही सीएमओ पहुंचे सीएम ने जोधपुर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को अर्जेन्ट उच्च स्तरीय मीटिंग के लिए बुला लिया. गहलोत सीएमओ में मुख्यसचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के एसीएस अभय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ हवा सिंह घुमरिया, डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम डॉ रवि प्रकाश मेहरड़ा सहित अन्य उच्च अधिकारी मीटिंग में मौजूद हैं.

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कल रात की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं रही है. यहां पर हमेशा लोग हर त्योहारों पर आपसी सद्भावना और भाईचारे से साथ रहे हैं. गहलोत ने अपील की है कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें. किसी तरह का टकराव नहीं रहना चाहिए. यह जो तनाव है वह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा. उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं.

गहलोत ने कहा कि हम सबको मिल जुलकर आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए. सीएम गहलोत ने नेताओं से अपील की कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता राजनीति के लिए कोई बयान जारी नहीं करे जिससे तनाव पैदा हो. उसका धर्म होता है कि वह अपनी पार्टी के लोगों से अपील करें कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटना में शांति बनाए रखने के लिए तमाम पार्टी के लोग सहयोग करेंगे.