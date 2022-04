जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार (CM Ashok Gehlot took review meeting on law and order) प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है . अपराध के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है . उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें.

गहलोत शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की . उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 3 मई को ईदुलफितर और परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे . ऐसे में पुलिस प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ कानून व्यवस्था बनाऐ रखें. उन्होंने शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले (Take action against those who disturb the peace) तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

बैठक में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि पुलिस की ओर से अपराधियों पर की गई कार्रवाई को विभिन्न माध्यमों के जरिये जनता तक पहुंचाया जाए. जिससे, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा हो. बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, एडीजी क्राइम आरपी मेहरड़ा आदि मौजूद थे.

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पंजीकरण तारीख बढ़ाईः प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकरण की तारीख को बढ़ा दिया है. सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करने का फैसला किया है.

इस योजना में अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा . चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी.