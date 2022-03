जयपुर. राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की अनुदान संबंधी मांगों पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपनी किडनी, लीवर और हार्ट को डोनेट (CM Advisor Jitendra Singh announced organ donation) करने की घोषणा की. वहीं अनुदान मांगों पर बहस के दौरान भाजपा और कांग्रेस सरकारों में रहे दो पूर्व चिकित्सा मंत्री एक-दूसरे की पार्टी पर (Debate broke out between Kalicharan Saraf and Rajkumar Sharma) जुबानी हमला बोलते रहे.

सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के दौर में किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि मेरी किडनी, लीवर और हार्ट मृत्यु के बाद डोनेट कर दिए जाएंगे. पूर्व चिकित्सा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने बहस और चर्चा की शुरुआत की. इस दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए. हालांकि पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के निशाने पर वे चिकित्सक रहे हैं जो कमीशन बाजी में लिप्त हैं.

कालीचरण और राजेश शर्मा में छिड़ी बहस

डीजीपी और सीएस का बंगला भी खाली कराने का सुझाव

अनुदान की मांगों पर पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि कोरोना कालखंड में जो बच्चे अनाथ हुए उनका सर्वे करवाकर डाटा दुरुस्त कराया जाए और उनको सरकारी मदद की जाए. सराफ ने कहा कि जिस बच्चे के मां और बाप दोनों का निधन हो गया उन्हें 10 लाख रुपए एकमुश्त और 10 हजार प्रतिमाह पेंशन 18 वर्ष की उम्र तक दी जाए जबकि जिस बच्चे के मां या बाप में से एक का निधन हो गया उन्हें एक मुश्त 5 लाख रुपये और 5 हजार प्रति माह 18 वर्ष की आयु तक दी जाए.

कालीचरण सराफ ने कहा कि अपने चिकित्सा मंत्री कैंसर दिवस पर कहते हैं कि तंबाकू खाने से किसी की मौत नहीं होती. जनता को भ्रमित करने वाले इस बयान से उनका वोट बैंक हो सकता है बढ़ जाए लेकिन इस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए. कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रदेश में आज 3 हजार डॉक्टर पंजीकृत हैं. इनमें भी 11 हजार चिकित्सक के पद सरकारी अस्पतालों के हैं जिनमें 9 हजार ही कार्यरत हैं और 2 हजार पद रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि चिकित्सकों की भर्ती की जाए.

पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा ने सराफ पर किया पलटवार

सदन में बहस के दौरान पूर्व चिकित्सा राज्यमंत्री राजकुमार शर्मा ने कालीचरण सराफ की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपने अंदाज में पलटवार किया. शर्मा ने कहा कि आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आप के समय रामराज था. अस्पतालों में सभी पद भरे हुए थे और सभी जांचें यथावत चल रहीं थीं और हमारी सरकार आई तो सब कुछ बंद हो गया. शर्मा ने यह भी कहा कि डेपुटेशन के मामले में कालीचरण सराफ हमारे चिकित्सों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं.

शर्मा पर भड़के सभापति, बोले-आप टूरिस्ट के रूप में आते हैं यहां...ये नहीं चलने दूंगा

इस बीच पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा जब टोका टाकी करने लगे तो सभापति ने कहा कि आप यहां टूरिस्ट के रूप में आते हैं और बीच में बोल कर चले जाते हैं. मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा. इस बीच राजकुमार शर्मा ने बजट के बाद विधायकों को मिले आईफोन को भाजपा की ओर से लौटाने पर भी नाराजगी जताई. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर में योग विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग रखी.