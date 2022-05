भीलवाड़ा/जयपुर. सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने भीलवाड़ा और जयपुर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी (cid crime branch action in bhilwara and Jaipur) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. क्राइम ब्रांच ने भीलवाड़ा में एक मकान से 40 लाख (cid crime branch caught opium milk in Bhilwara worth 40 lakhs) की तो वहीं जयपुर में कार्रवाई करते हुए 10 लाख की अफीम (cid crime branch caught opium milk in Jaipur worth 10 lakhs) पकड़ी है. मामले में तीन आरोपियों को भी पकड़ा गया है जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अफीम की तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल है यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने बुधवार को भीलवाड़ा की बीगोद थाना पुलिस के सहयोग से गांव सराणा स्थित एक रिहायशी मकान में दबिश देकर राज्य और राज्य के बाहर तस्करी के लिए ले जाने वाला 8 किलो अफीम का दूध बरामद किया है. अफीम को स्टील के डिब्बे में पांच प्लास्टिक की थैलियों की पैक कर रखा गया था. बरामद अफीम के दूध की बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है. मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

एडीजी क्राइम डॉ. रवि प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विनोद कुमार पुत्र बाबूलाल तेली (23) मांडलगढ़ तहसील में थाना बीगोद क्षेत्र के सराणा गांव का रहने वाला है. आरोपी का पिता बाबूलाल भी इसी धंधे में लिप्त है. दोनों पिता-पुत्र मिलकर पैसे का लालच देकर लोगों से अफीम की तस्करी करवाते हैं और खुद भी चोरी छिपे तस्करी करते हैं. गिरफ्तार तस्कर विनोद के विरुद्ध बीगोद थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है. आरोपी से उसके नेटवर्क एवं पूर्व में की गई तस्करी की वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

डीआईजी क्राइम डॉ. राहुल प्रकाश ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व ने एक टीम भीलवाड़ा जिले के लिए रवाना की गई. टीम ने तस्कर के बारे में सूचना एकत्रित की. इसके बाद बीगोद थाना पुलिस को साथ में लेकर गांव सराणा स्थित एक रिहायशी मकान में दबिश दी जहां 5 थैलियों की पैकिंग में 8 किलो अफीम का दूध बरामद करने के साथ तस्कर विनोद कुमार को भी पकड़ लिया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

जयपुर के सिंधी कैंप में भी 10 लाख का अफीम का दूध पकड़ा

वहीं दूसरी ओर सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने शहर के सिंधी कैंप इलाके में दो अंतराज्यीय तस्करों को नशे की बड़ी खेप के साथ पकड़ा है. आरोपियों के पास से दो थैलियों में 10 लाख कीमत का 2 किलो अफीम का दूध बरामद किया गया है. मामले में बूंदी निवासी गुरजीत सिंह और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है. भीलवाड़ा जिले से तस्करी कर तस्कर अफीम का दूध पंजाब के लुधियाना शहर ले जाया जा रहा था. टीम ने जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया है. आरोपियों ने पूछताछ में भीलवाड़ा से अफीम का दूध लाकर पंजाब में सप्लाई करना बताया है. बताया जा रहा है आरोपी गुरजीत सिंह शातिर तस्कर है और काफी समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त है.