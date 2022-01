जयपुर. बच्चों की वैक्सीन को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया है. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन (Covid 19 Child Vaccination in Rajasthan) लगेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2007 से पहले के जन्मे बच्चों से वैक्सीन लगाने की अपील की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहे 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के कोविड टीकाकरण का गणगौरी बाजार स्कूल जयपुर पहुंचकर लॉन्च करेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि अब बच्चों के टीकाकरण का इंतजार खत्म हो गया है. 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है. ऐसे सभी बच्चे कोविड-19 टीकाकरण के पात्र हैं, जिनका जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले हुआ है.

पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज मान्य

गहलोत ने कहा कि आधार कार्ड, स्कूल आई.डी. कार्ड / फोटो पहचान पत्र या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र पंजीकरण के लिए मान्य होंगे. www.cowin.gov.in के माध्यम से नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की जानकारी लें सकते हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें.

गहलोत की अपील

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों से अपील (cm ashok gehlot appeal) की है कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं. इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि कोरोना को फिर लौट कर न आने दें. बिना मास्क बाहर न जाएं. दो गज की दूरी रखें. बार-बार हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर न थूके.

पीएम की घोषणा के बाद से शुरू रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन जनवरी से बच्‍चों के लिए वैक्‍सीनेशन का एलान किया था. जिसके बाद से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था. आज से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो रहा है. इस आयु वर्ष के बीच आने वाले बच्‍चों को कोरोना का टीका 'कोवैक्सीन' (All children will get the covaccine) ही लगाया जाएगा.

कोविन पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

वहीं, अगर आपने अभी तक अपने बच्‍चों के लिए रजिस्‍ट्रेशन नहीं किया है तो आप कोविन पोर्टल (COWIN Portal) पर रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. पंजीकरण के बाद स्‍लॉट बुक किया जाएगा, जिसके बाद आप वैक्‍सीन की डोज ले सकते हैं.

कैसे लगेगी वैक्सीन

सभी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना आवश्यक है. सहायता के लिए 181 पर फोन करें. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहां एक ही स्थान पर 10 न्यूनतम लाभार्थी कोविड की पहली और दूसरी डोज से वंचित हैं, तो वे 181 कॉल सेंटर पर फोन कर वैक्सीनेशन के लिए सूचित कर सकते हैं. 181 कॉल सेंटर पर सूचना मिलते ही 24 घंटे में संबंधित को सूचित किया जाएगा और वैक्सीनेशन सत्र आयोजित कर, वंचित लाभार्थियों का कोविड वैक्सीनेशन करवाया जाएगा.