जयपुर. राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत संभाग स्तर पर चिकित्सा विभाग की ओर से कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. ऐसे में रविवार को दूसरे दिन भी चिकित्सा विभाग की ओर से संभाग स्तर पर तंबाकू नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया और तकरीबन 9 लाख से अधिक चालान काटे (Challan during Tobacco Free Rajasthan Campaign) गए.

चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चिकित्सा विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग और बेचान करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान की कार्रवाई की (Challan on using and selling Tabacco in public places in Rajasthan) गई. इस अभियान के दौरान एक दिन में 9 लाख 83 हजार 446 चालान काटे गए. तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाए गए इस अभियान के तहत जयपुर संभाग में 1,94,392 बीकानेर संभाग में 81,180 जोधपुर संभाग में 81,104, कोटा संभाग में 2,48,069 अजमेर संभाग में 1,54,333 भरतपुर संभाग में 53,650 एंव उदयपुर संभाग में 1 लाख 70 हजार 718 चालान काटे गए.

उदयपुर में जिला अस्पताल में तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर जिला कलेक्टर तारा चंद मीणा ने चालान किया और पाबंद किया. इस दौरान शासन सचिव और मिशन निदेशक ने हर घंटे अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की. तंबाकू मुक्त अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू नियंत्रण के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गई है. जिसके तहत आगामी 100 दिनों तक चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू उपभोग और बेचने से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.