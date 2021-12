जयपुर: केंद्र सरकार की जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau Of Investigation) यानी सीबीआई के पास लंबित पड़े मामलों को लेकर राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल (Rajasthan MP Hanuman Beniwal) ने लोकसभा में सवाल (MP Beniwal Questions CBI In LS) पूछा. इस सवाल के प्रत्युत्तर में जो जवाब दिया उससे स्पष्ट हुआ कि देश के कुल 1,256 केस CBI के पास पेंडिंग पड़े हैं. इनमें राजस्थान के कुल 25 मामले हैं. इनमें 3 प्रकरण तो ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से जांच के लिए लंबित ही पड़े हैं.



यह खुलासा आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के (Un starred Question In Lok Sabha) जवाब में हुआ है. हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इससे जुड़ा आतारांकित प्रश्न (संख्या 527) लगाया था. उन्होंने पूछा था कि राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में जांच के लिए सीबीआई के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है और पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का क्या ब्यौरा है? आ तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई वो चौंकाने वाली थी.

पढ़ें- Parliament Winter Session: सांसद राजोरिया ने सेना भर्ती में आयु सीमा में छूट और बेनीवाल ने उठाया निवेशकों से जुड़ा मामला



देशभर के राज्यों के 1,256 मामले जांच की आस में

सरकार की ओर से दिए गए जवाब में 25 नवंबर 2021 तक की स्थिति के प्रकरणों की जानकारी दी गई. इसमें बताया गया कि देशभर के अलग-अलग राज्यों और संघ शासित राज्यों से जो मामले जांच के लिए सीबीआई के पास आए उनमें से कई अब तक लंबित पड़े हैं. मतलब जिनका निस्तारण नहीं हो पाया. उनकी संख्या 1,256 है. इनमें जांच के लिए लंबित पड़े राजस्थान के प्रकरणों की संख्या 25 है. इनमें भी राजस्थान में 3 प्रकरण ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जांच के लिए सीबीआई (Rajasthan Pending Cases With CBI ) के पास लंबित ही पड़े हैं. वही देश भर के करीब 64 प्रकरण ऐसे हैं जो पिछले 5 वर्ष से अधिक अवधि से सीबीआई के पास जांच के लिए लंबित पड़े हैं.



कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की नही हुई जांच

राजस्थान में इस साल 22 अप्रैल को बाड़मेर में कमलेश प्रजापत एनकाउंटर (Kamlesh Prajapati Encounter Of Barmer) मामले ने काफी सियासी बवाल मचाया था. जिसके बाद जुलाई माह में यह मामला सीबीआई में जांच(Prajapati Encounter Went To CBI) के लिए दर्ज हुआ लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई. इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों में जो प्रकरण सीबीआई के पास राजस्थान से जांच के लिए गए उसकी भी अब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई.