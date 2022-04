जयपुर. राजधानी के मुहाना थाना इलाके में पार्किंग में खड़ी कार का शीशा तोड़कर 1.95 लाख रुपए से भरा बैग चोरी करने का मामला (Cash stole by breaking the car glass in Jaipur) सामने आया है. वारदात के संबंध में बालाजी विहार निवासी राजन छिपा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की तस्वीर (theft incident capturerd in cctv) भी कैद हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है.

प्रकरण की जांच अधिकारी प्रेम सिंह ने बताया कि राजन का कृष्णा गार्डन में ऑफिस है और ऑफिस के बाहर ही पार्किंग में उसने अपनी कार खड़ी कर रखी थी. रात 9 बजे के करीब बाइक पर सवार होकर एक व्यक्ति पार्किंग में पहुंचता है और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के अंदर रोशनी मारकर सीट पर रखें सामान को टटोलता है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश मोबाइल की फ्लैश लाइट से राजन की कार के अंदर पिछली सीट पर रखा हुआ बैग देख रहा है. इसके बाद बदमाश हेलमेट पहनकर कार के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक बड़े पत्थर से वार करके पिछला शीशा तोड़ देता है.

इसके बाद बदमाश बैग लेकर अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है. चोरी गए बैग में 1.95 लाख रुपए के अलावा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे. फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद घटना स्थल के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल भी भरवाया है. पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाश की तस्वीरें कैद हुई है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बदमाश की बाइक के नंबर को ट्रेस कर उसकी तलाश में जुटी है.