जयपुर. राजधानी के खोनागोरियां थाना इलाके में 25 वर्षीय युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया (Case registered for kidnapping and raping a girl in Jaipur) पर वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस संबंध में पीड़िता ने (The girl filed a case against the accused) रवि सेन नामक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

खोनागोरियां थाना अधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है कि रवि सेन ने विद्याधर नगर से उसका अपहरण किया और इंदिरा गांधी नगर (girl kidnapped and taken hostage) में एक मकान में बंधक बनाकर रखा. जहां पर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पीड़िता के अश्लील वीडियो बना लिए. साथ ही वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी.

बदनामी के डर से पीड़िता ने वारदात के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया. आरोपी लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल करके मिलने के लिए दबाव बनाने लगा. जब पीड़िता ने आरोपी से मिलने से मना कर दिया तो आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इसके बाद पीड़िता ने खोनागोरियां थाने पहुंचकर रवि के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके फरार चल रहे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

यहां जबरन घर में घुस 12 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ः राजधानी के बस्सी थाना इलाके में पड़ोसी ने जबरन घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की. इस संबंध में नाबालिग के पिता ने पड़ोसी युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. बस्सी थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नाबालिग घर पर अकेली थी. तभी पड़ोस में रहने वाला युवक किसी काम के बहाने उसके घर आया और नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करके छेड़छाड़ करने लगा. नाबालिग ने विरोध किया और शोर मचाना शुरू कर दिया. इस पर आरोपी युवक वहां से भाग निकला. नाबालिग ने परिजनों के घर आने पर उन्हें घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके फरार चल रहे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.