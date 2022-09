जयपुर. राजधानी जयपुर की शिप्रा पथ थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले (Fraud in Jaipur) शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. फर्जी पुलिसकर्मी ने पीड़ित को डराकर धमका कर 14000 रुपये ऐंठे थे. इस मामले में शिप्रा पथ थाना पुलिस ने शुक्रवार को अलवर निवासी आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई है. आरोपी पहले भी पुलिसकर्मी बनकर ठगने के आरोप में सांगानेर थाने में गिरफ्तार हो चुका है.

डीसीपी साउथ योगेश गोयल के मुताबिक 29 सितंबर को पीड़ित मलेश जांगिड़ ने (Duping by becoming Fake policeman in Jaipur) शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि राजेंद्र नाम का एक युवक पुलिस की वर्दी पहन कर घर में आया था. जिसने अपने आप को एसओजी पुलिस कर्मी होना बताया था. इसके बाद आरोपी ने पहचान पत्र दिखाकर झूठे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर 14000 रुपये ऑनलाइन बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिया था. पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की.

पढ़ें. पुलिस की वर्दी पहन बदमाशों ने ऐसे किया लूट का प्रयास, देखिए वीडियो

आरोपी की धरपकड़ के लिए एडिशनल डीसीपी साउथ भरत लाल मीणा और (Fraud By becoming Fake Policeman in Jaipur) एसीपी मानसरोवर हरिशंकर के निर्देशन में शिप्रा पथ थाना अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया. पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी जब्त कर ली गई है.

शिप्रा पथ थाना अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ के मुताबिक आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर साधारण व्यक्तियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये ऐंठता था. पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी पहले भी सांगानेर थाने में इस प्रकार के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस प्रकार की अन्य घटनाओं के बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा.