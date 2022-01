जयपुर. प्रदेश में कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं और सर्वाधिक प्रकरण राजधानी जयपुर में ही देखने को मिल रहे हैं. इसे देखते हुए जयपुर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई (Jaipur police campaign against violators of covid protocol) कर रही है. 1 जनवरी 2022 से जयपुर पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती (Jaipur police strict on covid protocol) करना शुरू किया है और अब तक 6 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्थान एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किए जा चुके हैं.

यही नहीं नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की अवहेलना करने वाले लोगों से भी सख्ती के साथ निपटा जा रहा है. बेवजह बाहर घूमते हुए पाए जाने वाले लोगों के वाहन सीज किए जा रहे हैं. इसके लिए बकायदा जयपुर ट्रेफिक पुलिस की अतिरिक्त फोर्स शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात की गई है.

अब तक वसूला 7.50 लाख का जुर्माना

एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 6 हजार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनसे 7.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है. इसके साथ ही 1118 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट 200 वाहन सीज किए गए हैं. एपिडेमिक एक्ट के तहत सर्वाधिक कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जिले में की गई है जहां 1580 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.

इसके साथ ही पुलिस ऐसे दुकानदार जो बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है. 17 थाना इलाकों में 40 स्थानों पर आंशिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिसकी रिपोर्टिंग लगातार बीट कांस्टेबल के जरिए इंसीडेंट कमांडर और संबंधित नोडल अधिकारी को की जा रही है.

कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अब तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल 135 पुलिसकर्मी व अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. कोरोना की चपेट में आए पुलिसकर्मी और उनके संपर्क में आए अन्य पुलिस कर्मियों को क्वॉरेंटाइन किया गया है. उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. हालांकि संक्रमित हुए सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य सामान्य है और वह जल्द ही ठीक होकर काम पर भी लौट रहे हैं.