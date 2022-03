जयपुर. प्रदेश में निरोगी राजस्थान के तहत चिकित्सा विभाग तंबाकू मुक्त (Campaign will run for tobacco free in Rajasthan ) राजस्थान अभियान की शुरुआत करने जा रहा है. जिसके तहत एक कार्य योजना चिकित्सा विभाग की ओर से तैयार की गई है. अभियान के तहत तंबाकू से होने वाले नुकसान और तंबाकू की लत छुड़वाने (Awareness will be spread about tobacco) के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा. इसके अलावा कोटपा एक्ट के तहत चिकित्सा विभाग कार्रवाई भी करेगा.

निरोगी राजस्थान के तहत चिकित्सा विभाग "तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान 30 अप्रैल से शुरू करने जा रहा है. चिकित्सा विभाग ने "तम्बाकू मुक्त राजस्थान" अभियान के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तैयार की है. जिसमें विभिन्न तरह के जागरुकता कार्यक्रम आयोजित होंगे. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा अधिनियम की अवहेलना पर एक्शन भी होगा. अभियान को लेकर जयपुर जिले में भी तैयारियां चल रही है. जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत पूरी कार्ययोजना बनाई गई है. इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण होगा कोटपा अधिनियम की अवहेलना पर एक्शन होगा. इसके लिए 30 अप्रेल का दिन निर्धारित किया गया है. जिसमें अभियान चलाकर अधिनियम की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे जाएंगे. एक ही दिन में करीब 20 हजार के आसपास चालान काटने का लक्ष्य रखा गया है.

डॉ शर्मा ने बताया कि जिले से लेकर खण्ड स्तर तक अभियान के तहत कई कार्यक्रम भी होंगे. मैराथन दौड़ का आयोजन करके लोगों को तम्बाकू के नुकसान बताए जाएंगे. डॉ शर्मा का कहना है कि हर साल तंबाकू के सेवन से विश्व भर में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं. चिकित्सा विभाग का लक्ष्य है कि लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिससे लोगों में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का उपयोग करने को लेकर भय व्याप्त हो.