जयपुर. भारतीय सीए संस्थान नई दिल्ली की ओर से आयोजित CA Final exams (old course & new course) और CA फाउंडेशन का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया. CA फाइनल के परिणाम (Top ranks in CA Final exams 2022) में जयपुर के मृणाल जैन ने देशभर में 20वीं, रक्षित जैन ने 29वीं और यथार्थ कुमार बाफना ने 32वीं रैंक हासिल की है.

रक्षित ने नियमित 8 घंटे पढ़ाई के साथ यह सफलता हासिल की है. जबकि यथार्थ एक्टर हैं और एक्टिंग जारी रखते हुए पढ़ाई कर उन्होंने यह सफलता हासिल की है. देशभर में 20वीं रैंक हासिल करने वाले मृणाल जैन को 800 में से 577 अंक मिले. उनका कहना है कि आर्टिकलशिप पूरी करने के बाद उन्होंने कोचिंग की और पूरी लगन व मेहनत के साथ तैयारी की. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता व अन्य परिजनों और शिक्षकों को दिया है.

29वीं रैंक हासिल करने वाले रक्षित बियानी को 800 में से 562 अंक मिले. उनका कहना है कि नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ाई की. तनाव दूर करने के लिए रोज 2 घंटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला और परिवार के साथ समय बिताया. देशभर में 32वीं रैंक हासिल करने वाले यथार्थ बाफना राजस्थानी, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं. वे थिएटर से भी जुड़े हुए हैं. उनका कहना है कि बचपन से ही फिल्मों में काम करने से माता-पिता यह लगने लगा था कि मेरे लिए पढ़ाई का ज्यादा मतलब नहीं है. इसलिए CA को चैलेंज के रूप में लिया और फिल्म-थिएटर के साथ नियमित रूप से पढ़ाई करते हुए यह सफलता हासिल की.

जयपुर सीए संस्थान के अध्यक्ष आकाश बड़गोती का कहना है कि सीए फाइनल (new syllabus) के ग्रुप-1 में जयपुर के 606 विद्यार्थी शामिल हुए. इनमें से 144 परीक्षार्थी पास हुए और परिणाम 23.76 फीसदी रहा. जबकि ग्रुप-2 में 633 में से 231 विद्यार्थी पास हुए. परिणाम 36.49 फीसदी रहा. जबकि CA फाइनल (old syllabus) के ग्रुप-1 में 249 में से 39 विद्यार्थी पास हुए. इसका परिणाम 15.66 फीसदी रहा. जबकि ग्रुप-2 में 402 में से 69 विद्यार्थी पास हुए. इसका परिणाम 17.16 फीसदी रहा.