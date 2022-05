जयपुर. राजस्थान में रविवार का दिन हादसों के नाम रहा. तीन जिलों में हुए भीषण हादसों में 14 लोग मौत के मुंह में समा गए. प्रदेश के अलवर जिले में जहां अलवर-सिकन्दरा मेगा हाईवे पर ट्रक और ऑटो की भिड़ंत में एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई तो वहीं सिरोही में भी बड़ा हादसा हो गया. यहां एक ट्रक ने दो कार और एक ट्रक में टक्कर मार दी जिसमें 6 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं दूसरी ओर राजसमंद में भी भीषण हादसा हो गया. यहां चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह जी का गुड़ा में आज सुबह बस और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई.

अलवर में एक ही परिवार के चार लोगों की जान गई

अलवर-सिकन्दरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित सूरेर पेट्रोल पंप के समीप रविवार सुबह एक ट्रक और सवारी ऑटो में भिड़ंत (Tempo truck head on Collision In Alwar) हो गई. भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना (Accident in Alwar) मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर ने कहा कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी जबकि एक की इलाज के दौरान हुई.

मृतकों में 2 महिला व 2 पुरुष शामिल हैं. पुलिस ने शवों को जुगनू तम्बोली की टीम की सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. मृतकों की पहचान राजगढ़ के भोलीवालो का बास हरिराम सैनी (पुत्र छाजू राम), डब्लू राम सैनी (पुत्र हरिराम सैनी), रज्जो देवी (पत्नी हरिराम), मीरा देवी (पत्नी डब्लू सैनी) के रूप में हुई है. पुलिस ने हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है. पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के 4 लोग अपने कुल देवता को ढोंक देने के लिए गए थे.

सिरोही में भीषण हादसा, 6 की मौत...पांच घायल

जिले के पालडीएम थाना क्षेत्र में उथमन के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल है. घायलों को उपचार के लिए एंम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर शिवगंज से सिरोही की तरफ आ रहा था. आचानक से ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर सामने वाली सड़क पर आ गया. अनियंत्रित ट्रेलर ने दो कार और एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी. जिसके बाद पालडी थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों कों अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो (6 peoples died in accident in Sirohi ) चुकी है, जिसमें एक 3 माह की मासूम भी शामिल है. वहीं, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इस सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर विधायक संयम लोढ़ा अस्पताल पहुंचे और घायलों के बारे में जानकारी ली. साथ ही उन्होंने अधिकारियो कों आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

राजसमंद बस और ट्रेलर में टक्कर, चार की मौत

जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह जी का गुड़ा में रविवार सुबह बस और ट्रेलर की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में (Bus Accident In Rajsamand) आधा दर्जन से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. जानकरी के अनुसार तड़के 5.30 बजे जयपुर की ओर से आ रही बस ने मानसिंह जी का गुड़ा में हाईवे पर तेज रफ्तार से ट्रेलर को ओवरटेक करने का प्रयास किया इसी दौरान अनियंत्रित होकर बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि करीब 6 से 8 यात्री घायल हो गए.

सूचना पर पहुंची चारभुजा थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को आरके जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार चल रहा है, पुलिस ने क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त बस व ट्रेलर को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया. दुर्घटना की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और अन्य अला अधिकारी भी मौके पहुंचे. जिला कलेक्टर ने इसके बाद आरके अस्पताल पहुंच घायलों का कुशलक्षेम पूछा और घटना की जानकरी ली.