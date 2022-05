जयपुर. राहुल गांधी की बेणेश्वर धाम सभा पर बीजेपी ने हमला किया (Rahul Gandhi Beneshwar Speech). उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज आदिवासी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें राहुल गांधी के सामने सीएम ने बोली लेकिन हकीकत ये है कि गहलोत सरकार ने आदिवासियों का शोषण (Bjp On Gehlot Government Over Tribes) कर विकास की पंक्ति में पीछा रखने का काम किया.



आज भी आदिवासी पीछे की पंक्ति में: राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी किया (BJP targets Congress On Schedule Tribes) है. कहा है- बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा में आयोजित कांग्रेस की सभा में राहुल गांधी और अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने आदिवासी समाज को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर उन्हें बरगलाने की कोशिश की. वास्तविकता में गहलोत सरकार ने आदिवासियों का शोषण करने और विकास की पंक्ति में पीछा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. राठौड़ ने कहा कि पड़ोसी राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों के प्रति कांग्रेसी नेता झूठी सहानुभूति प्रकट कर महज वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. आज राजस्थान में आदिवासी समाज पर अत्याचार चरम पर है. पुलिस प्रतिवेदन वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आंकड़े यह इशारा करते हैं कि आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में राजस्थान वर्ष 2020 में 1 हजार 878 और वर्ष 2021 में 2 हजार 121 प्रकरणों के साथ देशभर में दूसरे पायदान पर है.

पढ़ें-राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा- आदिवासियों को मिटाने का काम कर रही भाजपा

शिक्षा स्वास्थ्य से दूर आदिवासी: राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार की उपेक्षा के कारण आदिवासी अंचल के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क और पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. वहीं गहलोत सरकार जानबूझकर केन्द्र सरकार की विभिन्न आदिवासी कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने नहीं दे रही है. राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में किसानों से 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया था, लेकिन अभी तक कर्ज माफी नहीं हो पाई और अब लाखों किसानों की जमीनें नीलामी की कगार पर है. सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी के ताजा सर्वे के अनुसार राजस्थान 28.8 % बेरोजगारी दर के साथ देश में दूसरे पायदान पर है लेकिन राहुल गांधी ने सभा में युवाओं को बरगलाने के लिए कांग्रेस सरकार की नाकामी का ठीकरा भी केन्द्र सरकार पर फोड़ने का काम किया.

आलाकमान कोई संदेश नहीं दे पाए: राठौड़ ने कहा कि बेणेश्वर धाम में सभा से पूर्व उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह कहना कि राजस्थान में भाजपा के केन्द्रीय नेता तमाशे करने आते हैं, अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है. सच्चाई तो यह है कि नाकामयाब चिंतन शिविर में कांग्रेस आलाकमान कोई संदेश नहीं दे पाया. राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि उनके पास ऐसी कौन सी एजेन्सी है जिसके आधार पर वह कह रहे हैं कि राजस्थान में केन्द्रीय एजेंसियों के दबाव में चुनाव की कार्रवाई हो रही है. उन्हें लचर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव को लेकर भाजपा को दोषी ठहराने की बजाय पुख्ता सबूत जनता के सामने रखने चाहिए.