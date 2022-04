जयपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे वाले बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने गहलोत के इस बयान पर चुटकी (Satish Poonia took a dig at CM Gehlot resignation statement) ली. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि सोनिया गांधी इस्तीफे को बाहर निकालें और प्रदेश की जनता को बख्शें.

इस्तीफा बाहर निकाल, प्रदेश को बख्शो: पूनिया ने ट्विट कर कहा,'हे भगवान! प्रदेश की दुर्दशा Confusion के कारण है, जनता को भी 2018 में Confusion हो गया था. काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी. इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है. किसान, नौजवान, दलित, वंचित और सारी जनता खून के आंसू रो रहे हैं… सोनिया गांधी इस्तीफा बाहर निकालो और प्रदेश को बख्शो.' दरअसल गहलोत ने शनिवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्यक्रम के दौरान कहा था कि प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं.

सीएम गहलोत के इस्तीफे वाले बयान सतीश पूनिया ने ऐसे ली चुटकी...

सीएम ने कहा कि इसका मतलब मैं राजनीति में मजबूत हूं. इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया हूं. गहलोत ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री सोनिया गांधी ने बनाया है और मेरा इस्तीफा भी उनके पास रखा हुआ (Gehlot said my resignation is with Sonia Gandhi) है. इसलिए जब भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना होगा, तो उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा. इस बयान के बाद अब बीजेपी सीएम को लेकर सोशल मीडिया पर हमलावर हो गई है.