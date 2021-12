जयपुर: भाजपा इस छोटे चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. जीत में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती (Bjp Is All Set For Panchayat By Election 2021) सो प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है. कुल 8 जिलों में निकाय के 11 वार्डो में उप चुनाव होने हैं सो प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपने की कवायद को भी पूरा कर लिया गया है.

ये हैं नाम

अलवर नगर परिषद (Alwar Nagar Parishad) के वार्ड 24 में मुकेश गोयल, बूंदी जिले की नगर पालिका केशोरायपाटन के वार्ड 19 में शंकर सैनी, जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 57 और 97 में विधायक निर्मल कुमावत, जालौर के भीनमाल नगर पालिका के वार्ड 35 में कमलेश दवे, सांचौर नगर पालिका के वार्ड 17 में मूल सिंह भाटी, नागौर के मकराना नगर पालिका में आनंद सिंह राजावत, राजसमंद के नाथद्वारा नगरपालिका में वार्ड 24 में खयाली जैन, सिरोही नगर पालिका के वार्ड 29 में पंकज त्रिवेदी और टोंक नगर परिषद के वार्ड 42 और 28 में होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल को प्रभारी बनाया गया है.

BJP ने जारी की प्रभारियों की सूची

3 जिला परिषद में इन्हें दी जिम्मेदारी

बाड़मेर जिला परिषद (Barmer Jila Parishad) के वार्ड 3 के उपचुनाव (Panchayat by Election 2021) के लिए राजेंद्र बोराणा, भीलवाड़ा जिला परिषद के वार्ड 14 के लिए भंवर सिंह बुल्ला और उदयपुर जिला परिषद के वार्ड 8 के लिए अकरू मईडा को भाजपा ने प्रभार सौंपा है.

बाड़मेर के चौहटन पंचायत समिति के वार्ड 23 में राजेंद्र बोराणा, भीलवाड़ा की शाहपुरा पंचायत समिति के वार्ड 3 में भंवर सिंह बुल्ला, बूंदी पंचायत समिति के वार्ड 14 में मुकुंद गुर्जर, चूरू की राजगढ़, तारानगर,सरदार शहर पंचायत समिति में दिनेश धाबाई, दौसा के बैजूपाड़ा पंचायत समिति में खेमचंद शर्मा, डूंगरपुर के आसपुर पंचायत समिति में मुकेश रावत, जयपुर की मौजमाबाद में होने वाले उप प्रधान के उपचुनाव में महेंद्र यादव, तूंगा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 में विनोद शर्मा, जैसलमेर सांकड़ा के वार्ड नंबर 4 में स्वरूप सिंह, नागौर के खींमसर पंचायत समिति के वार्ड 17 में आनंद सिंह राजावत,प्रतापगढ़ दलोट के वार्ड नंबर 5 में सोहन लाल आंजना, राजसमंद के आमेट पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 में जिनेंद्र शास्त्री और उदयपुर जिला पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 में फकरु माईडा को उपचुनाव (Panchayat by Election 2021) के लिए प्रभारी चुना गया है.