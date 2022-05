जयपुर. कांग्रेस के चिंतन के बाद अब जयपुर में भाजपा का महामंथन शुरू होगा. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में 19 से 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों व संगठन महामंत्रियों की बैठक में देशभर के 136 प्रमुख नेता शामिल होना आपेक्षित है. बैठक के अलावा नड्डा का पुस्तक विमोचन और प्रबुद्धजनों से संवाद का भी कार्यक्रम है. 3 दिन के इस महामंथन में ये होंगे कार्यक्रम...

19 मई को आएंगे नड्डा,ये रहेगा कार्यक्रम: बीजेपी के महामंथन की शुरुआत 19 मई से (BJP Mahamanthan from 19th to 21st May in Jaipur) होगी. इस दिन दोपहर करीब 4 बजे जगत प्रकाश नड्डा जयपुर पहुंचेंगे. यहां जयपुर एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली रोड आमेर होटल लीला (जहां भाजपा की यह बैठक होनी है) तक करीब 5 जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. वहीं नड्डा के स्वागत के लिए जयपुर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक 75 स्वागत गेट भी बनवाए गए हैं, जिन पर नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं को चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा.

पढ़ें: जयपुर में 19 मई को नड्डा का रोड शो, 5 स्थानों पर होगा स्वागत...पांच सितारा होटल में होगा नेताओं का मंथन

इन पॉइंट पर होगा स्वागत, ये नेता रहेंगे मौजूदा:

नड्डा का जयपुर एयरपोर्ट पर पहला स्वागत होगा. जहां मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू, सिविल लाइंस और झोटवाड़ा सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

नड्डा का दूसरा भव्य स्वागत जेएलएन मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर होगा, जहां भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अल्का मूंदड़ा के नेतृत्व में मोर्चा की प्रदेश और शहर से जुड़ी महिला कार्यकर्ता स्वागत करेंगी.

जेपी नड्डा का तीसरा स्वागत ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में होगा, जहां बस्ती और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

इसके बाद दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर के बाहर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा. यहां हवामहल और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.

अंत में नड्डा का आमेर के कुंडा में स्वागत किया जाएगा. यहां आमेर विधानसभा और जयपुर देहात उत्तर के भाजपा पदाधिकारी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता स्वागत करेंगे.

जेपी नड्डा के जयपुर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक युवा मोर्चा और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता मोटरसाइकिल व कारों के जरिए उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे. वहीं नड्डा के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कुछ प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे.

पढ़ें: राजस्थान दौराः गहलोत सरकार पर जमकर बरसे जेपी नड्डा...कहा- कांग्रेस करती है झूठ की खेती, वर्षों से निभा रही परंपरा

19 को नड्डा करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन, लेंगे महामंत्रियों की बैठक: जयपुर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल होटल लीला पहुंचने पर जेपी नड्डा यहां लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. यह चित्र प्रदर्शनी सुंदर सिंह भंडारी जन्मशती समारोह के तहत लगाई जाएगी. वहीं इस प्रदर्शनी में राजस्थान भाजपा की विकास यात्रा को भी चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा. इसके बाद नड्डा कार्यक्रम स्थल में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक लेंगे और संगठनात्मक विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. 19 मई को ही कार्यक्रम स्थल पर सभी पदाधिकारी और नेता एक साथ रात्रिभोज करेंगे और इस दौरान कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा. कार्यक्रम में पद्मश्री मांगणियार कलाकार अनवर खान अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं.

20 मई को होगा महामंथन,मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधित: 20 मई को भाजपा का महामंथन होगा. कार्यक्रम स्थल पर सुबह 9 बजे बैठक में शामिल होने वाले पदाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन होगा और करीब 10 बजे बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, जो देर शाम 6 बजे तक चलेगा. इस दौरान करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली बैठक को संबोधित (PM Modi to address BJP meeting on 20th May) करेंगे. 20 मई को शाम 7 बजे नड्डा बिड़ला सभागार में स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जन्मशती समारोह के तहत स्मारिका पुस्तक का विमोचन करेंगे और प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान नड्डा कार्यक्रम में मौजूद कुछ प्रबुद्धजनों से संवाद भी कर सकते हैं. यह कार्यक्रम करीब डेढ़ से 2 घंटे चलेगा. महामंथन के अंतिम दिन 21 मई को होटल लीला में भाजपा के संगठन महामंत्रीयों की बैठक होगी, जिसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संबोधित करेंगे. यह बैठक पूरी तरह संगठनात्मक होगी.

पढ़ें: जयपुर में होगी भाजपा की बैठक : पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन

राजस्थान से यह चार नेता होंगे शामिल: भाजपा के इस महामंथन में देशभर के करीब 136 प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है. राजस्थान से 4 नेता इस बैठक में शामिल होंगे. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका सिंह गुर्जर के नाम इसमें शामिल है. बैठक में जो 136 प्रमुख नेता अपेक्षित हैं, इनमें विभिन्न प्रदेशों के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं.

इन मुद्दों पर हो सकता है महामंथन: पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक अमूमन 3 से 6 माह के अंतराल में होती रहती है. इस वर्ष गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं जबकि साल 2023 के अंत तक राजस्थान सहित कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी के महामंथन में इन राज्यों के लिए शुरुआती चुनावी रोडमैप तैयार किया जा सकता है. साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रम और अभियान हाथ में लेना है. उन पर चर्चा होना संभव है.

आगामी 30 मई को केंद्र के मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होगा. इसके तहत कई कार्यक्रम और अभियान पार्टी ने अपने हाथ में ले रखे हैं. उनको किस तरह आगे ले जाकर विस्तार करना है, इसके लिए भी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. राज्यसभा की कुछ सीटों पर आगामी दिनों में चुनाव है. वहीं राजस्थान के लिहाज से विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ टिप्स प्रदेश से जुड़े प्रमुख नेताओं को इस बैठक के दौरान दिए जा सकते हैं. अगले चुनाव से पहले राजस्थान भाजपा में चल रही चेहरे की लड़ाई के बीच पार्टी के इस महामंथन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.