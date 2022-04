जयपुर. राजस्थान में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई (BJP getting Battle Ready In Rajasthan) है. चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक मजबूती के सिलसिले में (BJP galvanising cadre for Mission 2023) आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक (Nadda Meeting With Rajasthan BJP leaders) लेंगे. बैठक सुबह करीब 10 बजे बाद जेपी नड्डा के निवास पर शुरू होने की संभावना है. बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ ही राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी समेत कुछ प्रमुख नेता शामिल होंगे. संभवत इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष भी मौजूद रह सकते हैं.

जेपी नड्डा इन विषयों पर लेंगे फीडबैक: राजस्थान अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं लिहाजा संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी की क्या तैयारी है ये जानकारी जेपी नड्डा लेंगे. इसके अलावा पिछले दिनों प्रमुख केंद्रीय नेताओं के राजस्थान दौरे के जरिए जो फीडबैक मिला है उस आधार पर संगठनात्मक मजबूती को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं. पार्टी चुनावी दृष्टि से आने वाले दिनों में राजस्थान में किस तरह के कार्यक्रम हाथ में लें इस बारे में भी चर्चा की जाएगी.

एकजुटता का मंत्र: सूत्रों की मानें तो इस मीटिंग में एकजुटता को लेकर भी विमर्श होगा. राजस्थान भाजपा नेताओं को एकजुट रखने पर ध्यान केन्द्रित रहेगा (JP Nadda to give Mantra On collective Effort) ताकि अगले विधानसभा चुनाव में गुटबाजी और खेमेबाजी का नुकसान पार्टी को न हो सके. पार्टी नेताओं के बीच बढ़ते तनाव की चर्चा कई बार सार्वजनिक पटल पर भी होती रही है. नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच की खाई लोगों को अकसर दिख जाती है.

नड्डा को राजस्थान दौरे का दिया जाएगा न्यौता: इस बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा नेता जेपी नड्डा को आगामी दिनों में राजस्थान प्रवास का न्योता भी दिए जाने की उम्मीद है. प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि राजस्थान में नवनिर्मित पार्टी के जिला कार्यालय भवनों का लोकार्पण (Nadda To Inaugurate BJP New District Offices) जेपी नड्डा के हाथों हो. संभवत ये कार्यक्रम अजमेर जिले में रखा जा सकता है.