जयपुर. राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दल जोड़-तोड़ की गणित में जुटे हैं. इसके लिए विधायकों के प्रशिक्षण के नाम पर बाड़बंदी भी की जा रही है. बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी के साथ समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा को भी मैदान में उतारा है. पिछले राज्यसभा चुनाव का अनुभव भाजपा के लिए खराब रहा था. जब प्रशिक्षण के बाद भी बीजेपी के एक विधायक का वोट खारिज हो गया (When one MLA vote cancelled in Rajya Sabha Election) था. यही कारण है कि दूध की जली भाजपा इस बार छाछ भी फूंक-फूंक कर पी रही है.

बिना बहुमत पिछले बार हुई लखावत की हार: इससे पहले राजस्थान में जून 2020 में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुआ था. इसमें जीत के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के 51 वोट चाहिए थे. बीजेपी के पास तब एक सीट पर जीत के लिए पर्याप्त विधायक थे, लेकिन बचे हुए अतिरिक्त वोटों और अन्य निर्दलीयों में सेंधमारी का दावा करते हुए भाजपा ने वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत को भी दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतार दिया. तब भी भाजपा को मुंह की खाना पड़ी थी. केवल एक ही प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत ही जीते. जिन्हें प्रथम वरीयता के सारे वोट दिए गए. जबकि दूसरे प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत को हार का मुंह देखना पड़ा था. तब भाजपा के एक विधायक का वोट खारिज भी हो गया था. मतलब भाजपा को अपने सभी विधायकों के वोट पूरे नहीं मिल पाए थे.

पढ़ें: Rajya Sabha Election: अब भाजपा करेगी विधायकों की 'बाड़ेबंदी'... विधायकों को 5 जून को बुलाया जयपुर

तब भाजपा नहीं लगा पाई थी सेंध: जून 2020 में प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के दौरान भी भाजपा ने बिना बहुमत दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया, जो भाजपा के ही वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत थे. तब भाजपा नेताओं ने अंतरात्मा की आवाज और गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात कहकर कई विधायकों के समर्थन का दावा किया था. लेकिन परिणाम जब सामने आया तो यह दावा कागजी निकला. मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में या निर्दलीय विधायकों में भाजपा तब सेंध लगाने में नाकाम रही थी. तब कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी और के सी वेणुगोपाल जीत गए थे. इस बार तो भाजपा का खुद का एक प्रत्याशी है और दूसरा निर्दलीय है, जिसे भाजपा ने समर्थन दिया है. हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी डॉ सुभाष चंद्रा एक बड़े उद्योगपति हैं और साल 2016 में हरियाणा राज्यसभा के चुनाव में इस प्रकार का उलटफेर कर चुके हैं. इसलिए इस बार मुकाबला रोचक हो सकता है.

पढ़ें: Rajya sabha elections: डॉ सुभाष चंद्रा ने राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को बनाया रोचक...2016 में हरियाणा का घटनाक्रम की यादें हुई ताजा

इसलिए अब कैंप में दिया जाएगा ये प्रशिक्षण: पिछली बार जो कुछ हुआ, उससे भाजपा ने सबक लिया है. इस बार भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण के नाम पर जो बाड़ेबंदी करेगी, उसमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेगी. मतलब विधायकों को वोट किस तरह डालना है और क्या नियम हैं, इसका पूरा प्रशिक्षण आला नेता और विशेषज्ञ देंगे. साथ ही दो से तीन बार मॉक पोल करके भी मतदान की रिहर्सल की जाएगी. प्रशिक्षण कैंप में केंद्र से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे. वहीं वरिष्ठ विधायक गुलाबचन्द कटारिया व राजेंद्र राठौड़ भी यहां प्रशिक्षण देंगे.

पढ़ें: Rajya Sabha Election भाजपा ने निर्दलियों से मांगे चंद्रा के लिए वोट तो कांग्रेस ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

प्रशिक्षण कैंप में रहेंगी ये पाबंदियां: बताया जा रहा है कि भाजपा ने अपने विधायकों को 5 जून की रात तक जयपुर आने के निर्देश दिए हैं. उसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा. इस बार प्रशिक्षण कैंप में विधायकों को कुछ पाबंदियों के साथ रहना (Rules for BJP MLAs training camp) होगा. अधिकतर विधायकों को कैंप के दौरान मोबाइल पर बात करने की भी छूट नहीं मिलेगी. वहीं कुछ वरिष्ठ विधायकों को ही यह छूट रहेगी और वो प्रशिक्षण केंद्र से बाहर भी आ जा सकेंगे.