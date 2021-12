जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 6 से 8 माह के बाद फिर कैबिनेट पुनर्गठन किए जाने के बयान पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने ((BJP MLA Ramlal Sharma targeted CM Gehlot) सीएम गहलोत पर निशाना साधा है. रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों के असंतोष को दबाने के लिए सोच-समझकर बयान दिया है.

उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर राजस्थान में कैबिनेट पुनर्गठन (CM Gehlot hints at Reshuffle in Rajasthan Cabinet) के संकेत दिए थे. गहलोत कैबिनेट के पुनर्गठन (Reorganization of Gehlot cabinet) के बाद मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों में असंतोष है. मंत्री बनने की आस लगाए विधायक रोजाना बयानबाजी कर रहे हैं. नाराज विधायक बगावत कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री गहलोत सरकार गिरने की चिंता में डूबे हैं. सीएम गहलोत के बयान के पीछे मंशा यह रही है कि मंत्री नहीं बनने वाले विधायक चुप रहेंगे. सहयोग देंगे तो संभवत अगले मंत्रिमंडल पुनर्गठन में नंबर आ सकता है. शर्मा ने कहा कि सीएम गहलोत झूठे आश्वासन देकर अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन असंतोष का ज्वाला धीरे-धीरे फूटने की ओर बढ़ रहा है.

शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार का 3 साल का कार्यकाल आपसी खींचतान और विरोध में निकल गया. आगे भी खींचतान जारी रहेगी. इससे प्रदेश की जनता को ही से नुकसान होगा. भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेश के विकास पर ध्यान देने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कहा था कि 19 विधायकों के जाने पर जिन्होंने सरकार बचाई, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता. गहलोत ने यह भी कहा कि एक बार आलाकमान से चर्चा कर कैबिनेट पुनर्गठन फिर करेंगे. मुख्यमंत्री के इसी बयान को भाजपा ने मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरा है.