जयपुर. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा (BJP Minority Front angry over Kharge statement) आक्रोशित है. मोर्चे ने एलान किया है कि खड़गे के राजस्थान दौरे पर विरोध (BJP will protest at district headquarters) करेंगे. साथ ही दो दिन बाद प्रदेश स्तर पर आंदोलन चला कर सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. मोर्चा ने खड़गे से इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है.

मुस्लिम धर्म विरोधी बयान

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एम. सादिक खान ने कहा कि भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान दिया गया था कि 'बकरीद में बचेंगे तब मोहर्रम पर नाचेंगे. इस प्रकार का बयान मुस्लिम समाज और देश के बहुसंख्यक समाज को झकझोर देने वाला है. हमेशा भाजपा को साम्प्रदायिकता के मुद्दों पर कटघरे में खड़ी करने वाली कांग्रेस बताए कि उनके वरिष्ठ नेता ने इस तरीके का बयान क्यों दिया? यह लोग जहां भी जाते हैं सत्ता प्राप्त के लिए सुविधानुसार बयान देते रहते हैं.

खड़गे के बयान पर बवाल

सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे को पता होना चाहिए कि मोहर्रम में नाचते नहीं, बल्कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की दी गई कुर्बानी को लेकर शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह खुशी का नहीं बल्कि गम का मौका है और इस दिन रोजा भी रखा जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 वर्षों में वैसे भी अल्पसंख्यक समाज के विकास, शिक्षा और अन्य कामों को लेकर कोई खास कार्य नहीं किया है और अब ऐसी बयानबादी कर धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं.

राजस्थान आने पर होगा खड़गे का विरोध

सादिक खान ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते खड़गे समेत सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी को चेताना चाहता हूं कि जब तक वो इस बयान पर मांफी नहीं मांगेगे, तब तक उनको राजस्थान की पावन धरती पर पैर नहीं रखने देंगे. खान ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कीओर से 16 और 17 अक्टूबर को प्रदेशभर में मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूंका जाएगा. अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान ने कहा कि जब तक मलिकार्जुन खड़गे अल्पसंख्यक समुदाय से माफी नहीं मांगते, उनका विरोध जारी रहेगा. प्रदेश भर में आने वाले दिनों में जगह-जगह आंदोलन होंगे.

ये है पूरा मामला

दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार कौन होगा? तो इस पर खड़गे ने कहा- "हमारे यहां एक कहावत है कि बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे. पहले मेरा चुनाव तो खत्म होने दो. मुझे अध्यक्ष तो बनने दो उसके बाद देखेंगे." इस बयान की खूब चर्चा हुई. कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़गे ने कहा कि पार्टी की मजबूती और विचारधारा को बचाने के लिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया.

राहुल गांधी को दी चेतावनी

अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी चेतावनी दी है कि अगर खड़गे के बयान पर माफी नहीं मांगी जाती है तो उनके भारत जोड़ो यात्रा (Warning to Rahul Gandhi against India Jodo Yatra) का भी विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं , वहीं दूसरी ओर उनके होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विशेष धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं,