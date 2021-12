जयपुर. स्टंट के चक्कर में जान को आफत में डालने का खेल जयपुर के युवक (Bike Stunt Accident In Jaipur) ने खेला. इस चक्कर में बाइक लो फ्लोर बस के नीचे आ गई. हादसा राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुआ. हादसे में बाइक चालक युवक घायल हो गया. गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आमेर से जयपुर की ओर जाने वाली बस जैसे ही बह्मपुरी थाने के नजदीक कनक घाटी पहुंची तेज रफ्तार बाइक पर करतब दिखाता युवक उसके नीचे तेज (Bike Stunt Accident In Jaipur) आवाज के साथ आ गया. बस सवारों की सांसें थम गईं लेकिन ऐन मौके पर स्टंटबाज युवक बाइक छोड़ कर कूद गया.

कूदने की वजह से उसे हलकी चोट भी आई. हालांकि लोगों को जुटता और पुलिस को आता देख युवक वहां से भाग गया. हादसे की वजह से तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया और ट्रैफिक थम गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को बस के नीचे से निकलवा अपने कब्जे में ले लिया है. बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.

अब पुलिस बाइक के नम्बर के आधार पर स्टंटबाज युवक (Bike Stunt Accident In Jaipur) का पता लगाने में जुट गई है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर अतरंगी वीडियो (Bike Stunt Videos On Social Media) डालकर फॉलोअर्स बढ़ाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है. इसी के तहत युवक कई बार खतरनाक स्टंट्स कर उसे अपलोड कर अपना रुआब बढ़ाना चाहते हैं. कई बार ऐसे खेल जान के लिए आफत का सबब बन जाते हैं. जैसा जयपुर में (Accident Due to Stunt In Jaipur) ही देखने को मिला. नवंबर 2021 में कोटा से एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें बाइक सवारों को जान रफ्तार और स्टंटबाजी में गंवानी पड़ी. उस हादसे में स्टंट के चक्कर में बाइक डिवाइडर से जा टकराई थी, जिसमें दो दोस्तों ने मौके पर ही जान गंवा दी थी.