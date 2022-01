जयपुर. राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर ही दवाएं पहुंचाने के लिए बाइक एंबुलेंस सुविधा शुरू की है. एक अधिकारी ने बताया कि गृह पृथक-वास में रह रहे मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए (Big Relief for Covid 19 Patient in Rajasthan) यह पहल की गई है. ऐसे संक्रमित अब '108' नंबर पर संपर्क करके घर बैठे (Medicines On A Call Sitting At Home) ही दवा मंगवा सकते हैं. खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार सुबह एक ट्वीट कर प्रदेश सरकार की सेवा की जानकारी दी.





बाइक एंबुलेंस सेवा के जरिए दवा मंगवाने के लिए 108 और 0141-2605858 फोन नंबर भी जारी किया गया है. फोन नंबरों पर काॅल करके जयपुर शहर में कहीं पर भी दवाओं की डिलीवरी करवा सकते हैं. सरकार की सेवा से जयपुर शहर में आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को राहत मिलेगी.चिकित्सा विभाग ने यह दावा किया है कि बाइक एंबुलेंस सेवा 20 से 25 मिनट में मरीज को उपलब्ध हो जाएगी. इससे मरीजों को समय पर इलाज भी मिल जाएगा साथ ही यह बाइक एंबुलेंस संकरी गलियों में भी आसानी से जा सकती है जहां एंबुलेंस का पहुच पाना मुमकिन नहीं है.

राजस्थान में बाइक एंबुलेंस की शुरुआत...

